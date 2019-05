Nuestros presos políticos, como Lucía y Miguel, son nuestros mentores aun desde la cárcel

El círculo cerrado de Daniel Ortega y Rosario Murillo está conformado por personas de mente pequeña, inspiradas sólo en su propio egoísmo letal. Un egoísmo letal que es el fruto podrido de la arrogancia que campea en los corazones de los tiranos. Ya desde antiguo lo sabían los griegos. Y así lo recuerdo en este poema:

Una yuxtaposición certera como dardo

Fue el poeta Arquíloco

el primero en escribir en la lengua griega

la palabra “tiranía” (τυραννία) en este fragmento:

“No me importa de Giges la fortuna,

de aquél tan rico en oro jamás se apoderó de mí la envidia;

ni me irritan las obras de los dioses;

y no ansío la arrogante tiranía”.

Es interesante que la más antigua datación

en lengua griega de la palabra tiranía,

el poeta la yuxtapone a arrogante:

se refiere a la hýbris,

el peor de los pecados entre los griegos,

el orgullo de la violencia ebria del poder.

El castigo de la “arrogante tiranía”, la hýbris,

es la némesis: la solidaridad, la justicia retributiva,

la revolución, la libertad de palabra y la poesía.

Como queda dicho en el poema, “la libertad de palabra” es la némesis de la dictadura. Precisamente los medios de comunicación son instrumentos de “la libertad de palabra”.

Por ende, son herramientas cartesianas que nos ayudan a pensar, a discernir. En Nicaragua es obvio que al gobierno le estorba el discernimiento, por eso persigue la libertad de prensa, la libertad de opinión y movilización, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento.

Porque es un gobierno esclerótico y corrupto. Su“razón de Estado” es anti cartesiana. Por eso escribí, con sarcasmo, este:

Epigrama anti-cartesiano

Este sea tu paradigma:

no pienses en las cosas,

para que no te preocupen.

El gobierno que gobierne

y el pueblo que pueble.

El despotismo del gobierno destruyó los elementos vitales sobre los que la prosperidad de las naciones se apoya: la institucionalidad, la libertad, la justicia.

Peroni con todo su aparato genocida puede destruir las ideas, ni hacer mella en los ideales. Nuestros muertos son un faro indestructible aun desde la tumba. Nuestros presos políticos, como Lucía y Miguel, son nuestros mentores aun desde la cárcel.

La libertad siempre halla su cauce en la historia. Eso es lo que trato de decir en este último poema:

Las caedizas fechas

Cojo fortuitamente un libro.

Lo sacudo en mi pierna y el golpe libera una nubecilla de polvo fino.

Perteneció a mi bisabuelo. Fue editado en Córdoba, Argentina, en 1957,

durante la dictadura militar denominada “Revolución Libertadora”

(que derrocó a Perón.

Se trata de Introducción a la política de Harold J. Laski,

quien influyó en la formación de la India, sometida al imperio británico

(hasta 1947.

El libro fue comprado en una librería de San José, Costa Rica, en 1959,

donde una década atrás había triunfado la revolución figuerista

(y había abolido el ejército.

Ese año 59, mientras mi bisabuelo –de vuelta en Nicaragua– leía

(y apostillaba este libro,

en El Chaparral fue derrotada por la guardia de Somoza

(una columna guerrillera.

La lucha armada continuaría hasta la revolución sandinista de 1979

que produjo otra lucha armada.

Mi bisabuelo murió en 1964.

Pienso en estas contingencias trabadas y en el polvillo en mis dedos:

(pasto del tiempo.

Bajo la dictadura de Daniel Ortega, a 2018 Anno Domini.