OEA aprueba una resolución que exige la liberación de todos los presos políticos antes del 18 de junio

El Consejo Permanente de los Estados Americanos (OEA) abordó este martes de manera extraordinaria, a solicitud de la Misión Permanente de Canadá, la situación en Nicaragua. Durante la actividad, que inició a las 12:30 p.m., los representantes de los Estados miembros consideraron un proyecto de resolución que insta al régimen de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos antes del 18 de junio.

Además destaca la preocupación por “el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua” y llama a las partes a avanzar “en un diálogo efectivo y de buena fe”.

La sesión en la OEA se dio tras el asesinato del preso político Eddy Montes en la cárcel La Modelo y un día después de que la delegación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) anunciara su retiro de la mesa de negociaciones con el régimen de Daniel Ortega ante el incumplimiento del acuerdo sobre la liberación de los presos políticos. El régimen excarceló este martes a 100 presos políticos, según especialistas, en un intento de mostrar voluntad para resolver la crisis.

Este fue el minuto a minuto del desarrollo de la sesión.

02: 010 p.m. Se levanta la sesión especial.

02:05 p.m. Interviene el jefe de Gabinete de la Secretaria General de la OEA exigiendo que cesen los abusos de los derechos humanos en Nicaragua. Demanda una acelerada investigación sobre la muerte del preso político Eddy Montes. “Nicaragua requieren reformas electorales para que hayan elecciones transparentes”, dice. Aboga por la inmediata libertad de los presos políticos, avanzar con las garantías fundamentales de libertad de expresión, restablecer el Estado de derecho. El jefe del gabinete de la Secretaria General nuevamente llama al régimen de Ortega a cumplir los acuerdos en la mesa de negociación con la Alianza Cívica. “Los mecanismos interamericanos están activados para la restitución del estado de derecho y de los derechos humanos en Nicaragua”, dice.

01: 58 p.m. Embajador de Nicaragua ataca a Chile, Estados Unidos, Colombia diciendo que son cínicos porque en sus países se cuentan por centenares muertes por abusos de derechos humanos. “Estamos por la vía de la mentira, la manipulación querer sacar a un gobierno legítimo como Nicaragua”. Nicaragua dice que se se manipula la información de la muerte del preso político Montes. “El señor Montes murió porque se avalanzó sobre un custodio del Sistema Penitenciario en un amotinamiento”. Repite que hay 21 oficiales heridos, pero calla sobre los presos políticos heridos en el ataque de los custodios a los presos políticos. Ataca a la CIDH diciendo que apoya a organizaciones no gubernamentales para desvirtuar la información para convencer a los gobiernos miembros de la OEA.

01: 56 p.m. Interviene Nicaragua para reiterar nuevamente que es una interferencia externa hacia la política interna del país. “Rechazamos este método porque tiene claro utilizar este espacio para continuar promoviendo la desestabilización interna del país. El propósito es alimentar hacia adentro posiciones e ideas sobre cómo se está siguiendo este modelo de intervención interna en el país. Resulta cínica la posición de muchos representantes aquí de hablar de derechos humanos cuando hacia adentro de sus propios países son cínicos porque no ven lo que sucede hacia adentro. dice.

01:54 p.m Uruguay dice que resulta fundamental que la CIDH, el Meseni y demás mecanismos conformados para Nicaragua puedan realizar su trabajo sin restricciones en Nicaragua. Aboga por un diálogo sincero.

01:52 p.m. Interviene la delegada de Paraguay para expresar que si bien es importante de la liberación de cien presos políticos ayer, deben darse la liberación del resto. Demanda elecciones adelantadas transparentes y observadas. Exige que los organismos defensores de derechos humanos deben permitirles trabajar en el país sin acoso.

01:19 p.m. La embajadora de Costa Rica toma la palabra para expresar que la resolución aprobada es consecuente con la postura de la OEA está con el pueblo y reitera que el organismo ha sido demasiado paciente porque ya hay demasiadas madres que lloran, demasiadas muertes y abusos. No se puede negar la realidad ni la necesidad de tomar medidas. Esta organización no puede quedarse impávida y seguiremos en la apreciación colectiva para ir adoptando medidas, dice.

01:45 p.m. El embajador de Colombia manifiesta su preocupación por el empeoramiento de la crisis en Nicaragua por el grave deterioro de la situación democrática, las muertes, el exilio de miles de nicaragüenses no han cesado. Dice que es inaceptable la muerte del preso político Eddy Montes. Exige al gobierno de Nicaragua ha cumplir los compromisos en la mesa de negociación, dejar ingresar a la CIDH, el Meseni y emprender las reformas electorales y el respeto de los derechos humanos como la libertad de expresión.

01:41 p.m. Habla Chile. Su embajador dice que el avance del diálogo no son satisfactorios por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados por el régimen de Daniel Ortega. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no cesan, denuncia. Dice que el proceso de aplicación de la Carta Democrática está en marcha. Reclama que no se avance en las reformas electorales que permitan el adelanto de las elecciones con la participación de observadores independientes bajo los estándares internacionales.

01:39 p.m Ecuador se suma a exigir una investigación independiente sobre la muerte del preso político de Eddy Montes. Reitera que la posición de la OEA no es una intervención e insta al régimen nicaragüense a dar pasos para cumplir las demandas de derechos humanos.

01:33 p.m. Interviene la embajadora de Argentina y expresa la mayor de las preocupaciones sobre la gravedad de la crisis en Nicaragua. Dice que el artículo 20 de la Carta Democrática está en marcha. “Si se trata solo de un cambio de régimen carcelario, como ha ocurrido anteriormente, significaría que el Gobierno no está cumpliendo con su palabra. Siguen las torturas a los presos y es fácil demostrarlo”. Argentina apoya la demanda de una investigación independiente con apoyo de organizaciones internacionales sobre la muerte de Eddy Montes. Pregunta al Consejo Permanente ¿Cuánto más vamos a esforzarnos?” “Necesitamos que el Gobierno haga movimientos concretos creíbles, concretos e inmediatos”.

01:29 p.m. El embajador de EE.UU. dice que “el Gobierno de Ortega no es serio”. Debemos actuar, afirma. Estados Unidos reitera su apoyo a la Alianza Cívica y pide al resto de países a hacerlo también. Tras los eventos de la última semana la OEA debe hacer más y pide la aplicación de la Carta Democrática.

01:25 p.m. Toma la palabra el embajador de EE.UU. para decir que la OEA ha tenido “demasiada paciencia” con el régimen de Daniel Ortega. “La paciencia de la OEA no puede ser infinita”, dice el diplomático, reclamando que esa posición no ha logrado una solución. Dice que el diálogo ha sido usado por Ortega para burlarse de la comunidad internacional y mantenerse en el poder. La OEA debe aumentar la presión diplomática para que el Gobierno de Ortega sea sincero con el diálogo. Reclama que la muerte de Eddy Montes Praslin era ciudadano estadounidense y “murió bajo circunstancias sospechosas”.

01:19 p.m. Interviene el embajador de Brasil diciendo que en al menos diez reuniones el Consejo Permanente ha abordado la crisis sociopolítica de Nicaragua. “Teniendo en cuenta la maniobra del régimen de Ortega para ganar tiempo…. el Gobierno de Brasil lamenta que el gobierno de Ortega sigue con tácticas represivas contra la población nicaragüense” así como que las negociaciones estén estancadas por el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno.

01:13 p.m. Canadá toma la palabra para expresar que los compromisos de la Mesa de Negociación fueron retomaron en la resolución aprobada por la OEA. Hace incapié en el rechazo por parte del régimen a la CIDH y demanda sea aceptada. “El objetivo es tener un acuerdo antes de la Asamblea General próximo”, dice. Condena la muerte del preso político Eddy Montes “como parte de la represión ilícita”. Recuerda la muerte de una brasileña durante la represión el año pasado a las protestas.

01: 10 p.m. Con el voto de 22 representantes del Consejo Permanente de la OEA aprueba la resolución en la que se exige al régimen de Daniel Ortega libere antes del 18 de junio próximo a todos los presos políticos y que a lo inmediato cese la represión. Tres países, entre ellos Nicaragua, votaron en contra, 10 abstenciones y 1 ausente.

01:07 p.m Embajador de Estados Unidos da por aprobada la resolución sobre Nicaragua. Pero Jaentschke le reclama que haya una votación nominal, lo que acepta el embajador Sullivan y somete a votación la propuesta.

01:03: p.m Jaentschke dice que al 18 de junio próximo “estarán libres todos” los 132 presos políticos que faltan de la lista conciliadas. “Lamentamos las informaciones sesgadas y no comprobadas incluidas de organismos de esta organización que promueven sanciones a Nicaragua”, dice. Se queja de que las sanciones amenazan con provocar más pobreza en Nicaragua.

1:00 p.m. Toma la palabra Valdrack Jaentschke, embajador de Nicaragua para rechazar la sesión por considerarla “un acto más de intervencionismo”. Repite el comunicado del Ministerio de Gobernación en que dice que la muerte del preso político Eddy Montes murió en un amotinamiento de los reos políticos. Menciona que hay 21 custodios heridos, pero oculta que hay más de noventa presos políticos heridos. Jaentschke repite los anteriores comunicados del régimen sobre los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación.

12:56 p.m. República Dominicana toma la palabra para reiterar el llamado a las partes a lograr una solución pacífica, pero que un verdadero diálogo sobre puede resultar con el respeto de los derechos humanos. Demanda la liberación incondicional y sin demoras de los presos políticos y condena la violencia desatada el último año. Condena la muerte del preso política de Eddy Montes. “Solo veremos verdadero progreso si el Gobierno cesa el hostigamiento contra su población”, dice. Apoya que se celebren elecciones justas, creíbles y oportunas.

12: 52 p.m. El embajador de San Vicente reclama que actuación de la OEA en situaciones de Venezuela y Nicaragua no dan resultado.

12:50 p.m. La representante de Surinam reitera la importancia de los principios de la democracia, de los derechos humanos así como la no intervención de los asuntos de los Estados miembros. La embajadora dice que apoya la reconciliación en Nicaragua con actores internacionales. “Pensamos que con medios constitucionales internos y democráticos es lo que dará esos resultados”.

12: 49 p.m La delegación de Nicaragua solicita la votación nominal sobre esta propuesta.

Colombia interviene para solicitar a los embajadores que aprueben la resolución.

12:43: p.m. Representante de Nicaragua rechaza la convocatoria de la sesión. San Vicente y Granadinas apoya postura de Nicaragua. Sin embargo el embajador de Chile presenta el proyecto de resolución.

12: 41 p.m. El proyecto de resolución sobre “La situación de Nicaragua”, el Consejo Permanente reitera la preocupación de la comunidad internacional ante el deterioro de las instituciones democráticas y de los derechos humanos en Nicaragua. Se insiste en instar al régimen de Daniel Ortega y a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a avanzar en un diálogo efectivo y de buena fe.

El Consejo Permanente de la OEA demanda al Gobierno de Ortega la implementación de las siguientes medidas:

La liberación incondicional de todos los presos, antes del 18 de junio de 2019, según lo acordado por las partes en la Mesa de Negociación. Esta liberación deberá contar con mecanismos independientes de monitoreo y verificación. Permitir el trabajo efectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de sus mecanismos en Nicaragua, incluido el MESENI, y otorgarles todas las garantías necesarias para el cumplimiento de su mandato.

Además en el proyecto de resolución se plantea que se avance en “dar curso a las medidas institucionales necesarias que “garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, de conformidad con los estándares internacionales”, que cuenten con la participación de observadores electorales independientes, incluida la OEA. Estas reformas deberán ejecutarse con la colaboración del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral del organismo, como está acordado en las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen orteguista.Se demanda además “garantizar la libertad de expresión y de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias y garantizar la labor independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos”.

Asimismo garantizar el regreso y permanencia seguros, sin represalias, a todas las personas que fueron forzadas a abandonar Nicaragua como resultado de la actual crisis.

12: 30 p.m. Inicia sesión extraordinaria en el Consejo Permanente de la OEA. El embajador de EE.UU., Carlos Trujillo van da por abierta la sesión especial y presenta el proyecto de resolución en la que el organismo da un plazo para que se liberen a los presos políticos.