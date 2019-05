Siete equipos batallan por su clasificación en el grupo B del Pomares

Mientras que en el grupo A todo parece escrito con seis equipos firmes en la zona de clasificación, el sector B es una caldera en el Campeonato Nacional de Beisbol, porque solo los Dantos están cómodos y luego hay siete conjuntos en la pelea por cinco puestos a la segunda vuelta.

Estelí, Chontales, San Fernando, Boaco, Carazo, Chinandega y la Costa Caribe no pueden darse el lujo de parpadear. Entre todos ellos hay apenas una diferencia de tres juegos.

Estelí está en una buena posición de defender el segundo lugar, al iniciar serie esta tarde (1:00 p.m.) en San Carlos ante Río San Juan, mientras que Chinandega, que está en zona de eliminación, podría dar un salto si cumple los pronósticos y doblega a Nueva Segovia, en una serie que despega esta noche (6:00 p.m.) en Ocotal.

La Costa ha venido en ascenso, pero todavía no alcanza en la zona de clasificación y este fin de semana la tiene durísima al visitar a León.

Boaco podría alargar su buen momento si le saca la serie a Zelaya, desde hoy en Nueva Guinea (1:00 p.m.) y Carazo se mueve a Granada (6:00 p.m.) también con muchas expectativas.

Chontales, tercero del grupo B, sacará chispas con Jinotega, y San Fernando no puede dejarse arrollar por Rivas, sino se prodría meter en serias dificultades.

Dantos y Matagalpa son los protagonistas de la serie que en teoría debe ser la más pareja de la semana y esta noche (6:00 p.m.) despega con un duelo de ponchadores: Braulio Silva ante Berman Espinoza.

El Bóer asoma con mucho chance de sostenerse como el equipo más ganador de la liga al medirse a Madriz, con Róger Marín buscando su triunfo 10.

Juegos de hoy

A las 1:00 p.m:

Nueva Guinea, Zelaya vs. Boaco.

San Carlos, Río San Juan vs. Estelí.

A las 6:00 p.m:

Matagalpa, Matagalpa vs. Dantos.

Estadio Nacional, Bóer vs. Madriz.

León, León vs. Costa Caribe.

Ocotal, N. Segovia vs. Chinandega.

Granada, Granada vs. Carazo.

Masaya, San Fernando vs. Rivas.

Jinotega, Jinotega vs. Chontales.