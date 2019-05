Solamente un juego de beisbol se pudo realizar este viernes por las lluvias

Un jonrón de Ramón Flores estableció la diferencia para que Estelí venciera 3-2 a Río San Juan, la tarde este viernes en San Carlos, que fue el único escenario en donde se pudo jugar.

Un total de ocho encuentros fueron cancelados por lluvia, así que de ahora en adelante podríamos tener juegos de reprogramación entre semanas.

Incluso, la serie entre las Brumas de Jinotega y los Toros de Chontales fue cancelada por completo, porque los estadios de ambas sedes están inhabilitados por la cantidad de agua que han recibido. Este viernes fueron cancelados los partidos en Managua, León, Masaya, Granada, Nueva Guinea, Matagalpa, Ocotal y Jinotega.

Este sábado se tratará de jugar en Managua (Dantos vs. Matagalpa), Rivas (Rivas vs. Masaya), Somoto (Madriz vs. Bóer), León (León vs. Costa Caribe), Nueva Guinea (Zelaya vs. Boaco), Chinandega (Chinandega vs. Nueva Segovia), San Carlos (Río San Juan vs. Estelí) y Jinotepe (Carazo vs. Granada). Veremos si la lluvia lo permite.