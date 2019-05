Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica: “El paro lo calificaría como un rotundo éxito”

A pesar de las amenazas del régimen de Daniel Ortega, el cuarto paro nacional se realizó en el país y la postura de la población de no asistir a los establecimientos que abrieron resultó el mayor éxito de la protesta pacífica convocada por la Alianza Cívica (AC) para presionar por la liberación de todos los presos políticos y en memoria del reo asesinado en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en Tipitapa, Eddy Montes Praslin.

Una muestra del paro de consumo estuvo en los bancos privados que no se sumaron a la huelga, pero sus sucursales permanecieron vacías. La mayoría de la población no asistió a realizar trámites bancarios. Igual ocurrió en los supermercados que no suspendieron operaciones. Sus pasillos y cajas estuvieron con una discreta clientela.

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, calificó como un rotundo éxito el paro, no solo en la capital sino en el resto del país y destacó que va más allá de los negocios cerrados y el paro de consumo porque también se vio en la cantidad de vehículos que circularon, pues disminuyó en el transcurso del día.

“Con relación al tercer paro, creo que este fue más exitoso porque estuvo combinado con un paro de consumo, de no salir a la calle. Eso se demostró más y creo que en ese sentido fue más contundente”, indicó Chamorro.

“El pueblo es el que determina el paro”

Desde que amaneció, con cielo gris y llovizna, las calles de la ciudad de Managua lucieron sin gente y aunque al transporte público de la capital se le exigió trabajar, de lo contrario habrían represalias, el panorama sombrío no cambió y el régimen no logró aparentar que era un día normal y que el paro convocado por la Alianza Cívica era un fracaso.

“El pueblo es el que determina el paro. Los bancos, las tiendas, los mercados pueden estar abiertos, pero nosotros decidimos qué, dónde y cuándo comprar”, dijo un poblador en el sector de la Subasta, donde los negocios permanecían abiertos a medias, pues los clientes eran escasos.

En la Pista Juan Pablo II, que es el anillo vial más importante de la ciudad, hubo circulación fluida por la reducción de vehículos y por tanto no hubo embotellamiento, incluso en las denominadas horas pico. Parte de la ciudadanía que no fue exigida a laborar decidió quedarse en sus casas como muestra de rechazo al régimen. Caso contrario ocurrió con los empleados públicos que sí laboraron en sus horarios normales.

También, una parte de los centros educativos privados suspendieron las clases y pese a que los colegios públicos no lo hicieron por orden del Ministerio de Educación (Mined), la afluencia de estudiantes fue reducida porque los padres de familia apoyaron el paro de esta forma.

Despliegue de policías en una ciudad vacía

Un día antes del paro, el régimen amenazó a los bancos del Sistema Financiero del país si se sumaban al paro, amenazó a organizaciones y empresas que reciben subvención de impuestos con auditarlas detalladamente. Sacó a la Policía Orteguista a patrullar las calles, a los trabajadores de la Alcaldía de Managua a limpiar las calles, a personal del Ministerio de Salud (Minsa) a fumigar y abatizar en los barrios, para aparentar normalidad, pero muchos pobladores no permitieron que estos entraran a sus casas y les decían que estaban en paro.

“El apoyo del pueblo es eficaz, no me pueden obligar a salir a comprar, solo el pueblo salva al pueblo”, decían habitantes de diferentes barrios de Managua en un recorrido realizado por este medio de comunicación durante toda la mañana de este jueves.

En Managua y Tipitapa algunos negocios grandes y pequeños se sumaron a cerrar sus tramos, en cambio otros abrieron aduciendo necesidad, pero no había muchos clientes.

En la calle del comercio de Tipitapa se miraban más caponeros o tricicleros que compradores, la mercadería estaba expuesta, pero cero visitantes en los negocios. El área donde hubo más movimiento fue en la de perecederos.

Mientras en Managua las paradas de buses lucían bastante vacías en el sector de la Subasta, zona franca Las Mercedes y mercado Iván Montenegro por el sector del Conchita Palacios.

Las intersecciones principales

Tanto en la pista Juan Pablo II como en el eje de la Carretera a Masaya, durante todo el día de ayer permanecieron policías de Tránsito en los semáforos principales, esto después que se realizara un pitazo la noche del miércoles, como forma de protesta exprés por la liberación de los reos políticos y la memoria de Montes.

Asimismo, se mantuvo la presencia de antimotines en las rotondas y patrullaje permanente en las arterias principales. Eran entre cuatro y cinco camionetas llenas de antimotines las que andaban rondando.

No se descarta otro paro nacional

El cuarto paro nacional fue por la liberación de los presos políticos y en memoria de Eddy Montes Praslin, no obstante Chamorro aclaró que esta herramienta cívica no se descarta para el futuro, “hay que buscar siempre las formas de ejercer las presiones para provocar un cambio. Yo creo que el éxito de este paro ayuda a solidificar la moral del pueblo de Nicaragua que unido ha decidido protestar de esta manera cívica y pacífica”.

Los que esperan en las celdas

De acuerdo con la lista conciliada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), son más de 130 presos políticos los que permanecen en las celdas.

Sin embargo la cifra aumenta a 300 tomando en cuenta los secuestrados en las últimas semanas y los que han sido acusados de delitos comunes y por tanto el régimen de Daniel Ortega no reconoce que son reos políticos.