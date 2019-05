Se negó a ser paramilitar del régimen orteguista y ahora cumple condena

CONTENIDO EXCLUSIVO.

El delito del autoconvocado Víctor Manuel Díaz Pérez fue negarse a fabricar armas artesanales para militantes sandinistas de su comunidad La Trinidad Central, Ciudad Sandino, y rechazar ser paramilitar en julio de 2018.

Ahora está condenado a 22 años y seis meses de cárcel y el régimen de Daniel Ortega no lo incluye en la lista de presos políticos, junto a su compañero de trabajo Franklin José Quintero Armas, también condenado.

Díaz Pérez, de 25 años, trabajaba en una pequeña empresa de fabricación e instalación de rótulos publicitarios, adonde llegaron los militantes sandinistas del barrio La Trinidad a pedirle que les fabricara cincuenta armas hechizas, que le iban a pagar bien, pero este rechazó la propuesta y ellos se fueron molestos.

“Mi hijo se negó diciéndoles que no quería problemas. A los días llegaron a buscarlo a la casa y le dijeron que si se quería ganar quinientos córdobas cada noche por salir a disparar, que iba a andar seguro, porque iban a andar en camionetas Hilux y mi hijo les contestó: yo no le hago a eso”, relató Sandra Pérez Otero, madre del preso político.

Por la negativa hubo sentencia, pero no creyó que llegaran a tanto.

En octubre pasado varios policías llegaron a su casa de habitación a decirle que se presentara a la estación de policía.

“Mi hijo inocente, se presentó a la Policía de Ciudad Sandino y ahí no más se lo llevaron al Chipote, donde lo pusieron de rodilla, con las manos atadas hacia atrás y lo golpeaban en las costillas, para que aceptara que había matado a un muchacho que ni siquiera sabía quien era”, relató la angustiada madre.

Pérez Otero se presentaba diario al Chipote, lugar de torturas, para intentar ver a su hijo, pero fue hasta 14 días después que logró verlo bajo amenaza. “Lo encontré todo golpeado y los policías me dijeron: si usted llora o va a denunciar a alguna organización de derechos humanos, no se lo sacamos vivo de aquí; yo me sentía impotente, no podía ni llorar”, relató Pérez, de 41 años.

En marzo de 2019, el juez Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua, José Alfredo Silva Chamorro, condenó a Víctor Manuel Díaz Pérez y Franklin José Quintero Armas a 22 años y seis meses de cárcel por el asesinato del autoconvocado Denis Madriz Obando, aunque su defensa Arnulfo López afirmó que fue una condena política, porque legalmente no hubo prueba contra los muchachos.

“Ni un testigo dijo que los vio disparar. 26 testigos eran policías”, reveló López.

A Díaz Pérez lo condenaron por asesinato y portación ilegal de armas de fuego y a Quintero Armas, por cómplice de ambos delitos. El crimen contra el autoconvocado Denis Madriz fue a las 2:30 de la madrugada del 30 de septiembre de 2018, en una calle del barrio Largaespada, en Managua.

Pendiente de apelación

Para el próximo 26 de junio está programada la audiencia de apelación en la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, detalló el abogado López, quien también aseguró que se presentaron todas las pruebas pertinentes, las cuales demuestran que son presos políticos y que deben ser parte de esta lista para su liberación.

“Cuando suena el timbre, durante la visita en la cárcel, a mí se me hace chiquito el corazón, porque quisiera ser el piso de ese lugar para quedarme con mi hijo, que está injustamente preso. Él participó en las marchas con sus amigos de forma pacífica”, expresó Pérez Otero.