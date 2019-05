Activista nicaragüense es amenazada por denunciar escasez de medicamentos antirretrovirales en el país

La activista nicaragüense Arely Cano, presidenta de International Coalition of Women Latina (ICW), -organización no gubernamental- denunció el acoso y amenazas que ha recibido de parte de simpatizantes orteguista solo por denunciar el desabastecimiento de fármacos antirretrovirales que sufre el país.

La organización ICW Latina promueve y defiende los derechos las personas con VIH, por tal razón, Cano informó que desde hace tres meses el país no cuenta con medicamentos, sin saber que esto causaría amenazas en contra de su persona y familia.

“Es el colmo que ni para el tema de la salud de las personas con VIH te permitan expresarte y demandar un derecho, que es el derecho a la salud. Ya es lo peor porque esto no es cuestión política es una cuestión de salud, no entienden que dos medicamentos que fallen en esquema puede producir resistencia”, cuestionó la activista.

A su vez, Arely Cano expuso el acoso que le han llegado a su número personal, catalogándola de “golpista” y amenazándola de violar a su hija menor.

“Es lamentable que haya fanáticos de mente desquiciada que quieran amedrentarlo a uno y callarlo, tomando como flexibilidad lo que uno más quiere, que son los hijos. Me duele mucho porque se metió con mi hija”, expresó mediante un video.

Arely Cano reiteró que su denuncia no tiene que ver con cuestiones políticas y que su deber es promover y defender los derechos humanos de las personas con VIH. “No es posible estar insensible a un tema que tiene que ver son salud pública y tiene que ver con las vidas de las personas, y no es posible que por demandar un problema que tiene que ver con salud te manden a amenazar y se metan con sus hijos”, lamentó Cano.

Ante esta situación, las organizaciones no gubernamentales han rechazado las amenazas que atentan la vida de la activista y de su familia.

Escasez de medicamentos

La activista nicaragüense insistió que no hay medicamentos desde hace tres meses, y afirmó que como prueba de ella, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) solicitó este jueves a un país centroamericano, los medicamentos que demanda Cano.

“Cómo es posible que en vez de reconocer (el Minsa) que hay un problema de desabastecimiento, corren hasta el día de ayer (jueves) prestando medicamentos para poder resolver la situación, cuando esto se debió haber resuelto desde hace meses”, agregó.

“Por favor Ministerio de Salud, gobierno entiendan, esto no es política , yo no estoy haciendo nada nuevo de lo que siempre he hecho, nuestra lucha es desde que la epidemia del VIH está en nuestro país”, concluyó.

La problemática de escasez de medicamentos es consecuencia de la crisis socio política que vive el país desde hace un año, cuando el régimen de Daniel Ortega mandó a reprimir las protestas sociales de los nicaragüenses, que rechazaban la reforma al Seguro Social (INSS).

A inicios de este año, la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa), confirmó el problema de desabastecimiento que existe en el país, puesto que los bancos no están otorgando créditos y los laboratorios farmacéuticos están exigiendo a los importadores pagos en efectivo, desembolsos que ellos no están en capacidad de realizar.