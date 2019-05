Asedio policial contra experto en seguridad y defensa, Roberto Cajina

El experto en seguridad y defensa, Roberto Cajina, comentó a LA PRENSA que hoy sábado 25 de mayo fue hostigado por la Policía Nacional en dos ocasiones, ya que frente a su casa se llegaron a estacionar cuatro policías a bordo de dos motocicletas, tomando foto a la vivienda y haciendo preguntas a los vecinos de Cajina y a un vigilante de calle.

“No sé qué hablaron con los vecinos ni con el vigilante”, indicó Cajina, quien fue alertado por una vecina de que poco después de las 7:00 de la mañana de hoy llegaron los uniformados a comenzar el asedio.

Cajina salió de su vivienda a las 9:00 de la mañana, para realizar unas diligencias, y cuando regresó, a las 11:00 de la mañana, nuevamente estaban frente a su vivienda los cuatro policías, quienes minutos después se retiraron sin realizar ninguna acción.

Cajina dijo que no tiene nada que temer porque no ha cometido ningún delito, sino que su trabajo lo realiza de manera profesional, pero de todas maneras le preocupa la actitud de la Policía. “Estoy no tranquilo porque ese acoso o esa intimidación por la presencia de la Policía a cualquiera le tiene que preocupar, pero, de hecho, yo trabajo profesionalmente en mi especialidad que es seguridad pública y defensa nacional, y no he cometido ningún delito”, dijo el experto.

Cajina finalizó diciendo que el año pasado también fue intimidado por la Policía de la misma manera, cuando agentes llegaron a golpear los portones de su casa cuando él estaba ausente de la misma.

