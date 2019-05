¿Por qué cuesta tanto a Fenifut conseguir patrocionadores?

La falta de mercadeo es una de las debilidades de la Fenifut. Los cuestionamientos por no tener un patrocinador para la Selección de Futbol han venido incluso desde el mismo seleccionador, Henry Duarte, quien se preguntó una vez públicamente por qué esta área de la federación no había podido unir la marca de la Azul y Blanco a otra comercial si obtenía buenos resultados (o mejores que los anteriores) y había un mayor acercamiento de la afición con el equipo en los últimos años.

El conjunto nacional jugará ante Argentina el 7 de junio el amistoso más importante de su historia y nueve días después estará en segunda Copa Oro consecutiva, pero no tendrá patrocinador para ninguno. ¿Cómo se paga todo? ¿Por qué cuesta tanto a la Fenifut conseguir patrocinadores para la Selección? La razón no es el contexto del país, sino que las empresas buscan un contrato por el partido o el torneo y la federación quiere un proyecto de uno a dos años, explica José María Bermúdez, secretario general.

“Nosotros queremos usar la Copa Oro para atraer patrocinadores, pero les planteás un proyecto a las empresas y ellas solo quieren para el torneo, pero a la federación no le interesa porque el dinero para participar lo tiene garantizado. Concacaf nos da un monto específico (100 mil dólares) de dinero para todos los gastos”, detalló Bermúdez, quien aseguró que este año tendrán funcionando un departamento de mercado.

El secretario de Fenifut indicó que han tenido reuniones con posibles patrocinadores pero no han llegado a cuerdos. “La empresa quiere usar a la Selección en este momento y no le da el valor a mi marca. Pero escucha comentarios de cualquiera que no sabe cómo son las cosas, diciendo que no aprovechamos el momento, pero no vivimos el momento. Necesito vivir de un proyecto a largo plazo, tengo participación en sub-15, sub-17, sub-20 y olímpica femenina y masculina. No solo tengo la mayor, no solo viajo a la Copa Oro, tengo tres o cuatro torneos más que tengo que buscar donde sacar el dinero. Vendo un proyecto como federación, no como selección mayor, donde mezclés tu marca y la mía por uno o dos años”.

Busca alianza con patrocinadores

La idea de Fenifut es trabajar mano a mano con las empresas, no que una se aproveche del otro. “El pensamiento es atraer a las empresas y se comprometan en un proyecto por un año, por los menos. A veces unos dirán, de cero a esto, es mejor tener algo, pero no es así que se debe manejar. Mi viaje a la Copa Oro lo tengo garantizado. Concacaf me hizo un desembolso para eso. No ando tocando puertas para viajar, quiero que te comprometás conmigo, que intentemos trabajar en una mezcla de marca”, señaló José María Bermúdez.

En la Copa Oro 2017, la Selección tuvo algunos patrocinadores solo para el torneo. “Estamos abiertos a eso, pero tendría que pensarlo. Si alguien se quiere montar conmigo en Copa Oro y el monto es superatractivo, puede ser que lo haga, porque no lo gasto ahí, sino en el resto del año para la preparación o el viaje de la Olímpica, la femenina o cualquier otra selección. Si el monto me ayuda para sostener los otros proyectos del año lo puedo tomar, pero no voy a regalar mi producto, a poner mi marca por el suelo por una nada, creo que no debe ser así. Las marcas tienen valor y lo que se busca es una alianza, no que una se aproveche de la otra”.