Maluma cierra Instagram tras ser acusado por maltrato animal

El cantante colombiano Maluma cerró su cuenta de Instagram apenas horas después de contestar molesto, a los ataques que recibió por publicar un video junto a un cachorro de león.

La polémica la desató un vídeo que subió a su cuenta, con más de 42,4 millones de seguidores, donde sale abrazando y besando a una cría de león. Las imágenes causaron gran revuelo entre sus seguidores que, pensando que se trataba de su nueva mascota, lo acusan de maltrato animal y de haber sacado a un león de su hábitat natural.

Ver esta publicación en Instagram Maluma just met Baby Malamia 🙂 #MalamiaBJWT @maluma Una publicación compartida de Black Jaguar-White Tiger (@blackjaguarwhitetiger) el 24 May, 2019 a las 7:10 PDT

“Estaba leyendo lo comentarios del último post… no entiendo por qué hay gente tan estúpida”, dijo Maluma, asegurando que es “animalista” y que jamás va apoyar el tráfico de animales.

En realidad, el león se encuentra bajo cuidados de profesionales en Black Jaguar-White Tiger, organización que se dedica a rescatar animales.

“¿Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota?. ¿Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle?. ¿Por qué no van y salvan animales?, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes”, agregó el cantante de “HP”.

