Petronic gastó diez veces lo que se destinó al subsidio eléctrico de los asentamientos

Mientras el presupuesto destinado a cubrir el subsidio eléctrico en asentamientos y barrios económicamente vulnerables se ha agotado, la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) está gastando sin mayores apuros los 497 millones de córdobas que el régimen de Daniel Ortega le asignó para financiar un supuesto subsidio al transporte intermunicipal, cuyo destino no está claro.

Entre enero y marzo de este año, Petronic desembolsó 90 millones de córdobas de su asignación, lo que equivale a un 19.5 por ciento del total, según revela el informe de ejecución presupuestaria en el primer trimestre publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La polémica institución, muy vinculada a los negocios de allegados a la familia presidencial Ortega Murillo, aún tiene pendiente gastarse 407.1 millones de córdobas, un monto que es casi cinco veces lo que se utilizó para financiar en el primer trimestre de este año el subsidio eléctrico a los asentamientos en barrios vulnerablemente económico, que en marzo de acabó.

Cuando se aprobó el presupuesto de este año el régimen de Ortega solo destinó 880,000 córdobas para cubrir el subsidio a los asentamientos y al término del primer trimestre se había desembolsado 837,735 córdobas, es decir que para el resto del año no hay más fondos y se desconoce si el Ejecutivo enviará una reforma de ley para incorporar más dinero para este programa.

Cabe destacar que con la megarreforma del Presupuesto 2018 —que se dio en agosto del año pasado y que implicó fuertes recortes al gasto público—, Petronic fue una de las pocas instituciones públicas premiadas y se le dio por primera vez 459 millones de córdobas para cubrir este supuesto subsidio al transporte interurbano, cuyos beneficiarios se desconocen.

El economista y catedrático Luis Murillo señaló que desde que se publicó el Presupuesto General de la República el año pasado, él hizo ver que la asignación a Petronic era un abuso.

“Es una mala política darle recursos a una empresa para un subsidio que hasta la fecha se desconoce a quién beneficia, para mí es un abuso que del erario público, que de los recursos de los nicaragüenses se le garantice un subsidio a una empresa que tiene una relación directa con el Gobierno”, sostuvo Murillo.

Más fondos en sus manos

Según el reporte de asignación presupuestaria a Petronic, esta entidad también administra el subsidio al transporte urbano colectivo de Managua y Ciudad Sandino, que este año se le asignó otros 335.2 millones de córdobas, que son adicionales a los 497 millones de córdobas antes descritos.

De este bolsón de dinero, es decir del subsidio para el transporte urbano colectivo de Managua y Ciudad Sandino, este año Petronic ha ejecutado 69.3 millones de córdobas.

El exdiputado opositor y economista Eliseo Núñez manifestó que ni siquiera debería haber un presupuesto destinado a Petronic, sino que estas con su vínculo con los negocios de Albanisa, al ser socia, debería estar aportando al erario dinero para afrontar la escasez de recursos en el Estado.

“En primer lugar Petronic como socia de Albanisa, nunca dio un aporte al Estado, y ahora estamos viendo que sorprendentemente hay fideicomisos que provienen de Caruna-Albanisa y nunca parte de ese dinero entró a Petronic, que era socia, es decir que ni siquiera debería estarse presupuestando algo para esta empresa estatal, sino más bien debería estar aportando (al presupuesto), pero nos encontramos que en el mundo al revés que juega el orteguismo, no solo no aportó nada sino que algunos años para acá le asignan un buen presupuesto para un subsidio al transporte, del cual no se rinde cuenta”, dijo Núñez.

“Uno no termina de sorprenderse de la capacidad de robar que tienen y del cinismo de este gobierno, con este dinero se pudo haber mejorado el nivel de educación, es más se deberían poder restar de la reforma tributaria (los montos de recaudación esperados)”, dijo Núñez.

“El hecho objetivo es que no hay ninguna justificación para ese traslado de recursos y lo hacen lamentablemente sacrificando cosas más importantes, como es la infraestructura, salud, educación, y no debería de ser así”, dijo Agustín Jarquín Anaya, excontralor general de la República.