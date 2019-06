Con el paso a desnivel del 7 Sur el embotellamiento se trasladó a la intersección con la Suburbana

Con el paso a desnivel del 7 Sur el tráfico es fluido en ese punto, sin embargo el embotellamiento ahora se crea en el tramo vial que va hacia la intersección de la pista Suburbana y la Carretera Sur, donde funciona un semáforo.

Para que esto no ocurriera una vez que finalizara la construcción del paso a desnivel, el ingeniero Jorge González Mosquera, exdirector de Proyectos en la Alcaldía de Managua, explicó que era necesario desarrollar obras secundarias como la ampliación de carriles al sur del paso aéreo, de lo contrario la carga de tráfico se traslada. Y es lo que ocurrió.

“Se tienen que hacer mejoras y alternativas para que no suceda eso que estamos viendo ahorita y creo que las condiciones no son muy significativas más que la ampliación del puente que está después del 7 Sur y si está fracturado hay que reconstruirlo porque a mí me lo reportaron fracturado, es una caja vieja”, manifestó González Mosquera.

También ocurrió en Rubenia

La situación del 7 Sur no es la única puesto que igual ocurrió con el paso a desnivel en Rubenia. En agosto de 2015 se abrió el paso en ese sector de Managua ubicado en el Distrito Cinco y el embotellamiento se transfirió a los semáforos de la entrada al Hospital del Niño, al suroeste de Rubenia. Se tuvo que destinar recursos para ampliar carriles hasta los semáforos del Hospital Manolo Morales, donde ahora colapsa el tráfico.

Consciente del problema, la Alcaldía de Managua se comprometió a extender la ampliación de carriles hasta el paso a desnivel de la Centroamérica, pero ante la disminución presupuestaria que ha sufrido la institución por la crisis, se ha aplazado los planes.

De acuerdo con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Managua, elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la capital nicaragüense presenta serios problemas de tráfico pesado por el acelerado crecimiento del parque vehicular y el aumento lento de la red vial pavimentada, además del ineficiente sistema de Transporte Urbano Colectivo (TUC).

A esto se le suma que no hay inversión para potenciar la movilidad blanda, que consiste en crear ambientes en la ciudad para caminar y andar en bicicleta, que de paso es amigable con el medioambiente y sostenible en el futuro.

Enigma de cuánto costó la obra

La construcción del paso a desnivel en la intersección del 7 Sur forma parte de la intervención vial sobre la Carretera Sur, al erigirse otra obra similar en Las Piedrecitas, esto para aliviar el tráfico.

Cuando se anunció el proyecto, la Alcaldía de Managua informó que la inversión total sería de 14 millones de dólares, pero en el transcurso se reconoció que aumentaría porque en el caso del 7 Sur se realizaron ajustes de diseño.

Ambas estructuras se retrasaron en su construcción y esto también tuvo que aumentar los costos. Las autoridades municipales han elogiado los sistemas constructivos y diseños de los puentes; no obstante se han negado en aclarar cuánto costó al final.