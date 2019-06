Eveling Lambert: “No me gusta la cocina y soy pésima. Se me quema hasta el agua”

Eveling Lambert es comunicadora y tiene maestrías en Marketing y Comunicación, y Periodismo, realizadas en España. En los últimos años se ha convertido en influencer. Su rostro, de origen afrodescendiente, se dio a conocer en canales de televisión nacional en los que inició a los 20 años.

En medio de la crisis sociopolítica que vive el país, en el 2018 creó, junto con dos mujeres reconocidas, el proyecto Pinoleras Fest, una plataforma que apoya a los emprendedores a través de talleres, ferias y festival de emprendimiento y música, financiado por Cooperantes Internacionales.

Defínase en una palabra.

Entusiasta.

Un olor que la traslada a su infancia.

El olor a sándwich con queso amarillo y jamón recién salido de la tostadora. Mi mamá me lo hacía siempre de lonchera. Eran los mejores sándwich del salón. Yo los vendía y sacaba billetes.

¿Qué quería ser cuando era niña?

Veterinaria.

¿Alguna manía o hábito extraño?

Me enojo si alguien me levanta temprano.

¿Practica algún deporte?

Nop. Hago crossfit de vez en cuando. Estoy intentando ser más disciplinada.

¿Algún sueño o pesadilla recurrente?

Que alguien me asesina a sangre fría. Es horrible.

¿Qué es lo primero que hace al levantarse?

Ver Twitter.

¿Toca algún instrumento?

No, pero amaría tocar el piano.

¿Superhéroe favorito?

Las presas políticas. Son varias mi superheroínas favoritas.

¿Qué personaje nicaragüense le gusta?

Carlos Tünnermann Bernheim y Carlos Mejía Godoy.

Si fuera presidente un día ¿qué haría?

Permitir el relevo generacional y nunca reelegirme.

¿Le gusta la cocina? ¿Qué tan buena es cocinando?

No me gusta y soy pésima. Se me quema hasta el agua.

¿Qué hace antes de situarse ante un público?

Me veo al espejo y me hablo a mí misma con un discurso motivacional.

Si tuviera diez segundos para un deseo, ¿qué pediría?

El regreso a la vida de todas las personas que han fallecido desde el mes de abril de 2018.

¿Qué superpoder querría tener?

Leer mentes y comer sin engordar (ríe).

¿Qué parte de su cuerpo le gusta más y por qué?

Mi cabello. Porque me recuerda mis raíces caribeñas. Mi papá nació en Puerto Cabezas.

¿Qué animal le gustaría ser y por qué?

Un guardabarranco, su belleza es incomparable.

