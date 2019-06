El doble drama de las trans y presas políticas en las cárceles del régimen

Acaban de estallar las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, es abril de 2018. Un grupo de por lo menos 80 jóvenes de casi todos los departamentos de Nicaragua se reúnen para formar una comisión que los represente en lo que será el primer intento de diálogo nacional.

Entre todos llama la atención Victoria Obando. Su largo cabello y sus facciones femeninas contrastan con su estatura y su espalda, sus brazos lucen fuertes pero el maquillaje suaviza su expresión. Al tomar la palabra resuena en el salón: “No se deben de dejar las calles, hay que mantener la presión contra el gobierno”.

Su nombre legal es Víctor Obando Valverde, pero desde la pubertad sus amigos cercanos la llaman Vicky. Nació en Bluefields, Caribe Sur, un cinco de marzo de 1991, cumplió los 28 estando presa en la cárcel de hombres La Modelo.

Victoria es una de las tres mujeres transgénero que fueron detenidas por policías y paramilitares, en el contexto de las protestas sociales que iniciaron en 2018. Luego se convirtieron en presas políticas y sufrieron lo incontable en las cárceles de la dictadura. Hoy dos de ellas ya fueron excarceladas, mientras que Victoria sigue encarcelada.

Desconocidas por el Estado

María Teresa Blandón, directora del Colectivo Feminista La Corriente, señala que las presas políticas trans le fueron doblemente violados sus derechos humanos.

“Estas mujeres no son reconocidas por el Estado como tales. En Nicaragua no existe una ley de identidad de género que las proteja, un ejemplo es tener que estar metidas en las cárceles de hombres, donde están doblemente expuestas”, dijo la feminista.

Para Blandón, la dictadura de Daniel Ortega ha utilizado a la comunidad de la diversidad sexual nicaragüense desde hace muchos años, ya que en el pasado les han prometido una ley de identidad de género, pero nunca se cumplió tal promesa.

El 20 de mayo fueron excarcelados 100 presos políticos. Los medios de comunicación tardaron una hora en enterarse que entre los 100 nombres estaba el de Ricardo Sebastián López, que a simple vista no es muy conocido. Pero desde hace años Ricardo es una mujer de larga cabellera rubia, cejas finamente delineadas, con una figura que le gusta acentuar con vestidos ajustados y le aclaró a todo mundo que se llama Kysha Cristelia López.

“Toda mi vida he trabajado duro para tener lo que llegué a tener, ahora estoy buscando como volver a rehacer mi vida con mi marido”, aseguró la excarcelada, que pasó en la cárcel La Modelo casi 10 meses.

Desnudada continuamente

A las seis de la mañana del 9 de julio llegaron más de 13 camionetas con paramilitares al barrio Roberto López, en Carazo. Los armados comenzaron a entrar a las casas sin orden de allanamiento. Una de las viviendas invadidas fue la de Kysha.

“Me desnudaron, me golpearon, me robaron todo el dinero que tenía en la casa, mercadería, productos de belleza, golpearon a mi marido y hasta querían matarlo”, relató Kysha, quien asegura que todavía tiene secuelas de las múltiples golpizas que ha recibido en estos meses.

Eddy Gertrudis Gonzales conoció a Kysha cuando esta tenía 18 años, desde entonces mantuvieron una relación que cumplió 10 años cuando ambos estaban en la cárcel.

“Ese día a Eddy casi lo matan por la gran golpiza que le dieron”, relata Kysha que cuando lo miró todo ensangrentado lo tomó en sus brazos y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los paramilitares no le hicieron caso, en su lugar la montaron a una de las camionetas completamente desnuda y se la llevaron a la estación policial de Carazo donde se encontró con muchos de sus clientes.

“Varios de los policías ahí los reconocí, ellos me debían dinero porque yo soy prestamista”, recordó Kysha, quien asegura que nunca participó de las manifestaciones en contra de Daniel Ortega, pero aceptó que Eddy si fue a varias marchas.

Kysha fue acusada de financiar los tranques en Carazo, y “financiación al terrorismo”, fue declarada culpable en los tribunales orteguistas, y condenada a 45 años de cárcel.

La muerte de Eddy Montes

Doña Yolanda Valverde es una mujer morena y de pelo blanco, el que ha teñido de castaño para disimular los años. Se nota su fortaleza a la hora de hablar pero al recordar a su hija Victoria se derrumba.

Durante la última visita que le hizo en La Modelo, Valverde relata que Victoria estaba muy dolida por el asesinato del preso político Eddy Montes Praslín, el 16 de mayo dentro de La Modelo. “Se me tiró a los brazos llorando y me repetía que los policías lo habían matado, yo nunca la había visto llorar de esa manera”.

En uno de los videos tomados por uno de los presos políticos ese jueves 16 de mayo, se mira a una mujer dentro de la cárcel de hombres. Es Kysha, que ese día gritó desesperada cuando miró que le habían disparado a Montes Praslín.

Abusos y amenazas de violación

Kysha fue amenazada en reiteradas ocasiones con ser violada. Igualmente le intentaron cortar el cabello muchas veces pero se logró librar gracias a la solidaridad de los presos políticos que la protegieron.

“Lo más duro era cuando me desnudaban como para exhibirme frente a todos, me ponían a hacer sentadillas y me gritaban que yo era un hombre”, relata Kysha.

Según Juanita Urbina, mujer trans responsable del centro de documentación La Malinche, no hay un número exacto de la cantidad de personas que pertenecen al colectivo de la diversidad sexual que fueron detenidos durante las manifestaciones en contra de Daniel Ortega.

“Nosotras logramos contar a más de nueve personas pertenecientes a la comunidad LGTB (lesbianas, gay, transexual, bisexual), pero sabemos que eran más y muchos de ellos ocultaban su condición sexual para no ser tratados peor”, explicó Juanita.

Las presas políticas se “acuerparon” dentro de La Modelo. Han intentado preservar su intimidad en las galerías de La Modelo. Así lo reveló una carta enviada desde la cárcel por Victoria Obando, en noviembre de 2018.

“Kysha, Carolina y Victoria, presas políticas transgénero, salen al patio dos veces por semana, solo por 25 minutos, cuando regresan a las celdas, las esperan los oficiales que las obligan a desnudarse en frente de sus compañeros de celda”, escribió Victoria.

La tercer presa trans que no es muy conocida es Carolina, cuyo nombre legal es Augusto Gutiérrez, originario de Masaya.

“De Carolina nosotras no sabemos casi nada, pero según los testimonios de Kysha y Victoria a ella la maltrataban más por su aspecto que es más varonil”, dijo Urbina.

Domingo intentó comunicarse con Carolina, pero la excarcelada manifestó que no deseaba dar entrevistas.

“Yo solo quiero estar con mi hija”

Victoria Obando no se quedó callada durante la represión que inició en abril de 2018. Se fue a atrincherar en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en Managua. Dejó el maquillaje, los tacones y los vestidos para ponerse pantalón y defender la autonomía universitaria.

Su madre, Yolanda Valverde, desde pequeño aceptó que su hijo “era diferente”, y siempre hizo de todo para que se sintiera amado.

“Yo siempre lo supe. Ya desde pequeño me decía que no le gustaba jugar a la pelota, que él quería jugar a los jacks”.

Victoria fue capturada el 25 de agosto de 2018 en la ciudad de León. Según su madre, para Victoria la vida en la cárcel le ha sido más difícil que al resto de presos por su condición de mujer trans.

La joven fue capturada junto a otros líderes estudiantiles de León, a los que acusaron de los delitos de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte.

“Las maltratan más, ellas son diferentes y el solo hecho de ir al mismo baño que los hombres es algo que a ellas las incomoda, pero me dicen que los presos en su mayoría las han respetado”, cuenta doña Yolanda, quien se encuentra desesperada por la pronta liberación de Victoria.

“Yo solo quiero estar con mi hija, no le voy a decir que deje de defender sus derechos pero por lo menos quiero que ella me deje estar cerquita para cuidarla”, finalizó Valverde con los ojos húmedos.

Seguirán defendiendo sus derechos

Desde La Corriente, María Teresa Blandón asegura que “cuando caiga la dictadura la comunidad LGTB va a seguir demandando una ley de identidad de género. Y señala que en las protestas los colectivos de la comunidad gay han estado en las barricadas, en las marchas y protestas.

A nivel mundial el tema de las presas transexuales todavía no está del todo claro, mientras en Reino Unido los casos son estudiados detenidamente y se puede enviar a la presa trans a una cárcel para mujeres, en Estados Unidos, las autoridades penitenciarias están recibiendo entrenamiento especial para tratar a estas personas. Mientras que en Brasil las mujeres trans son enviadas a las cárceles de hombres, donde han denunciado ser víctimas de abuso sexual.

“Muchos activistas están en el exilio, muchos colectivos han sido desestructurados, pero tenemos claro que vamos a seguir luchando y no nos vamos a conformar con migajas, esa es la lección que sacamos de todo esto”, remarcó Blandón.

La directora de La Corriente además señala que “el Frente Sandinista tiene conductas homofóbicas y hay un nivel de desprecio que se puede notar en el trato con las presas trans”. Asimismo argumenta que la participación de diversidad sexual en las protestas que iniciaron en abril de 2018, ha sido notoria aunque muchos oculten sus preferencias sexuales.

“Hay grupos y activistas que han estado presentes, activas, los colectivos LGTB organizaron la marcha del 28 de junio de 2018, y presentaron una postura, igual que otros colectivos que se han desestructurado. Pero la comunidad de la diversidad sexual ha estado centro del conflicto político”, señaló Blandón.

En La Modelo, Victoria Obando ve como cada día quedan menos de sus compañeros, ya no están acompañándola muchos de los amigos que hizo en la cárcel.

“Me ha tocado protegerla de las miradas y palabras de los demás y ahora me va a tocar protegerla de todos cuando salga”, dice doña Yolanda, que tiene que viajar cada desde Bluefields hasta Managua cada 22 de mes para ver a su hija un par de horas.

“Me da miedo que me la dejen sola, sin sus compañeros y me la vayan a matar”, finaliza Yolanda que asegura que todos los días reza pidiendo que la llamen avisando que su hija fue excarcelada.