“Bajo tus cenizas”: canción de Bruno Cortina inspirada en la memoria y dolor del pueblo

La nueva canción “Bajo tus cenizas” la cual viene con un video producido por Cierto Güis Güis & Glitch está inspirada en la memoria y dolor del pueblo de Nicaragua y es un “paralelismo entre la vida humana y la naturaleza”, dice su autor Bruno Cortina.

“Bajo tus cenizas” fue inspirada, en parte, en el músico Amahruc Arróliga fallecido trágicamente en mayo del año pasado en Nicaragua. Cortina lo recuerda con mucho cariño, porque su “esencia perdurará junto a sus canciones y melodías”, destaca el músico.

Lea: Videoclip oficial de la canción Monimbó: siempre con vos, de Carlos Mejía Godoy se ha vuelto viral en redes sociales

“Se me fue mi amigo. Ese dolor que me dejó realmente me inspiró para escribir esa letra, porque es duro inspirarse desde el dolor de tus seres queridos que ya no están y del mismo pueblo que ha sido reprimido con plomo”, dice Cortina al rendirle este homenaje musical póstumo.

El video de la canción “Bajo tus cenizas” recientemente fue subido a la plataforma de Youtube:

Lea además: Artistas nicaragüenses cantaron por la paz, en honor a “nuestros héroes caídos”

Por ahora, reveló el artista, “Bajo tus cenizas” junto a la canción “Una palabra” – con letras de lo que fue el despertar del pueblo al inicio de las protestas de abril del 2018 – y un cover, formarán parte de la producción un disco acústico que reunirá entre ocho o diez canciones, el cual será subido a final de este año en las plataformas virtuales de SoundCloud, Spotify, Youtube, entre otras.

Un “paralelismo entre la vida humana y la naturaleza”

Al comentar el contenido de “Bajo tus cenizas”, Cortina dijo que en sus letras se encuentran elementos sobre la naturaleza, incluso sobre la misma flora y fauna de Nicaragua.

Hace referencia del incendio de la reservar Indio Maíz y la crisis sociopolítica del año pasado:

“Debajo de las cenizas van a seguir creciendo otras plantas. Es un poco como la idea del Fénix, que es al ave mitológica, cuando muere quedan sus cenizas, pero vuelve a renacer”, reflexiona es su metáfora vuelta canción y poesía.

Lea además: El salsero Luis Enrique: “La gente ha perdido el miedo”, dijo en el lanzamiento del video oficial de Mordaza

Y en su paralelismo habla de las personas asesinadas durante las protestas contra el régimen represor orteguista:

“Aunque hayan matado a todos nuestros héroes, tanto estudiantes y periodistas que nos defendieron, esas vidas son como semillas que ya están germinando en nosotros, corazones, mentes, tratando de construir un mundo mejor”, dice es parte de la analogía que trata de explicar en su canción.

Además recordó que en nuestra historia “hemos vivido con muchas heridas abiertas y ha sido muy duro atravesar tanto dolor, generación en generación y es tiempo que entendamos que no tiene que ser así”.

Asimismo Cortina reiteró que esta canción es un “homenaje a todas esas vidas que ya no están”, y es un “recordatorio en forma de canción para que no se olvide nuestro pasado y violencia innecesaria, porque nos hemos estado matando entre hermanos”.

El artista espera que el video de esta canción – que si bien es coyuntural y también atemporal – se continúe viendo en quince o veinte años y que sirva para “no olvidar todo lo que ha pasado” en Nicaragua.

Video será enviado festivales de cine

Sobre la producción del video comentó que “todo lo es el proceso del cine llevamos a cabo”: hay realización del guion, escenografía, vestuario. Será presentado próximamente en distintos eventos de solidaridad con Nicaragua, y esperan mandarlo a festivales.

La letra de la canción fue creada a mediados del año pasado y fue concluida musicalmente a final de diciembre del año pasado; en tanto el rodaje de la cinta se realizó en un par de semanas del mes de mayo de este año, comentó el artista.

“Si la escuchas verás que lleva muchos arreglos e instrumento. La grabé solo en mi cuarto, y hay una amiga con la que grabé una armonía”, destaca Cortina fue parte del proceso creativo de la canción, la cual contiene elementos de reflexión, poesía y música experimental.

Experimenta con nuevos sonidos

Bruno Cortina, vocalista y guitarrista de la banda Nemi Pipali, además comentó que como exiliado busca dar a conocer lo que está pasando en Nicaragua a través de la música, pero experimentando con “nuevos sonidos dentro lo orgánico y natural”.

Contó que ha tocado con diversas bandas nacionales y cantautores; y producido bandas sonoras con Cierto Güis Producciones para la realización de cortometrajes, documentales y películas.

Al final de la entrevista Cortina Cortina compartió su mensaje de esperanza:

“Recuerden que a pesar de la situación que estamos viviendo siempre hay una esperanza, una oportunidad para seguir adelante y aprender a cargar el dolor a lo largo de la vida. Fuerzas pues. Les deseo fuerzas a mi gente porque no es fácil estar lejos, pero me da una gran alegría poder aportar un granito de arena aun estando afuera”.