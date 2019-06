Robert Capa, Ernest Hemingway y otros estuvieron en el desembarco en Normandía, un 6 de junio de 1944

Grandes nombres del reportaje escrito y fotográfico, y del cine, como Robert Capa, Ernest Hemingway, Walter Cronkite, Samuel Fuller o Ernest Pyle estuvieron el 6 de junio de 1944 en Normandía.

Robert Capa

Nacido en Budapest en 1913 y fallecido en 1954 en Indochina, Robert Capa, ya célebre por su cobertura de la Guerra Civil española, es el único fotógrafo presente, el 6 de junio, en la playa de Omaha Beach, en el sector “Easy Red”. Trabaja para Life.

Embarcado en una de las seis barcazas de la compañía E del 16º regimiento, toma, con su famosa Leica, unas 120 fotos durante más de seis horas bajo los obuses y entre las balas. Los rollos parten de inmediato a la oficina londinense de la revista. Allí, un ayudante de laboratorio, apurado, cierra mal la puerta del aparato de secado.

La emulsión de las películas se arruina. Solo se salvarán 11 fotos más o menos aceptables, pero más bien borrosas, que de todos modos darán la vuelta al mundo.

Capa, no falto de humor, publicará sus memorias de guerra con el título de “Ligeramente desenfocado” (“Slightly Out of Focus”).

“Teníamos la impresión de que estaba en todas partes al mismo tiempo, con su cámara. Y sobre todo donde había tiros”, escribiría de él el periodista Walter Cronkite.

Ernest Hemingway

El 6 de junio a la mañana, los militares estadounidenses dejan a Ernest Hemingway (1899-1961), personalidad desbordante poco apreciada por los suboficiales, en un pontón, sin autorizarlo a desembarcar.

Acompañando la séptima ola de asalto que avanza a Omaha Beach, el escritor, famoso ya, observa el desarrollo de los combates, ojos pegados a sus binoculares Zeiss, reprendiendo al timonel que apenas puede con el oleaje, al lado de las cajas de explosivos envueltas en plástico.

Escribirá reportajes sobre el Día D e incluso una novela en la que cuenta el horror en las playas y el miedo de los soldados. El 25 de agosto, el futuro Premio Nóbel de literatura, participa en la liberación de París, a pesar de que las afirmaciones según las cuales fue uno de los primeros en entrar en la ciudad, o que liberó el Hotel Ritz, forman parte de la leyenda más que de la realidad.

Walter Cronkite

Apodado “el hombre que más confianza inspira en Estados Unidos”, Walter Cronkite, muerto en 2009 a los 92 años, está asociado a las grandes páginas de historia de la segunda mitad del siglo XX en su país (Corea, Vietnam, asesinato de Kennedy, etc…).

Comienza en los años 1930 para las agencias Scripps-Howard y United Press. Acompaña al ejército estadounidense durante el desembarco en Normandía. Se dice que fue él quien escribió el primer reportaje sobre el desembarco. Lo hizo en primera persona, algo contrario a las costumbres de las agencias de prensa.

Cronkite cubre luego el proceso contra los jefes nazis en Nuremberg. Desde 1946 hasta 1948 es jefe de la oficina de United Press en Moscú. Su carrera continúa en la televisión, en CBS. “De todo lo que he vivido, el Día D es lo que más me ha marcado”, decía.

Samuel Fuller

Escritor, cineasta (autor del famoso “Shock Corridor”), Samuel Fuller (1912-1997), por entonces soldado de segunda clase, es uno de los primeros en desembarcar en Omaha Beach, con la 1ª división de infantería del ejército estadounidense, la famosa “Big Red One”. Nada lo ha preparado para esta experiencia que cuenta en atrapantes relatos:

“En Sicilia, en Normandía, en todas partes, no nos importaba dónde estábamos. Estábamos en guerra. Y la guerra es ‘matar, matar, matar’ (…) La guerra no es psicológica, no es los servicios de inteligencia, ni el espionaje.

Es mierda eso. Son fusiles y balas. Por 5 centavos la pieza. Y la muerte”. Filmará en 1980 la película “The Big Red One” (“El Escuadrón Gran Rojo” en Latinoamérica, o “Uno Rojo, división de choque”, en España), a partir de su propia experiencia como soldado.

Ernest Pyle

Nacido en 1900, el reportero estadounidense Ernest Pyle murió en abril de 1945 bajo las balas japonesas en Okinawa, al lado del ejército estadounidense, justo después de ganar el premio Pulitzer. Cubrió, para la agencia Scripps-Howard, la guerra en África del Norte, en Italia y en Francia, del desembarco de Normandía a la liberación de París.

Fue un corresponsal de guerra de primera línea, que recurría a un estilo sencillo y directo para llegar a la gente corriente, de soldados a civiles.

El film “Story of G.I. Joe” (“También somos seres humanos”), dirigido por William Wellman e interpretado por Robert Mitchum, está basado en sus escritos.

Pyle murió antes de su estreno, en 1945. Samuel Fuller decía de esta película que era “la más auténtica” de las que se rodaron durante la guerra.

Joseph Kessel

El escritor y periodista francés Joseph Kessel (1898-1979), nacido en Argentina, co-autor de la letra de la famosa canción de resistencia “El canto de los partisanos”, escribió “El batallón del cielo” (“Le bataillon du ciel”), la epopeya de los paracaidistas franceses que ayudaron al avance aliado en Normandía después del desembarco.

No estaba en Normandía ese 6 de junio de 1944. En 1942, le dijo a De Gaulle: “quiero combatir”. El general, que seguramente lo encontraba demasiado viejo, respondió: “Escriba más bien un libro sobre la Resistencia”. Ese libro, que se publicará en 1943, fue “El ejército de las sombras”.

A señalar que la ciudad francesa de Bayeux, en Normandía, en colaboración con Reporteros Sin Fronteras, cuenta con un memorial enteramente dedicado a los reporteros muertos haciendo su trabajo desde 1944, con 2.000 nombres, un espacio único en Europa.