El rivense Carlos Estrella contra León en busca de su triunfo 100

El rivense Carlos Estrella está a punto de unirse a una de las listas más exclusivas de nuestro beisbol, la de ganadores de 100 juegos en el beisbol nicaragüense.

Con una carrera de 16 años, ocho equipos diferentes y 99 éxitos, Estrella sube a la colina esta noche en el estadio Yamil Ríos, de Rivas, para hacerle frente a León, en busca de la victoria que lo meterá en el libro de los récords.

Estrella es un lanzador de historia controversial fuera del terreno de juego, pero dentro ha sido un feroz competidor, alguien que legítimamente merece estar en el club de los más ganadores y aunque ha vestido muchos uniformes, es con el equipo de sus raíces, Rivas, con el que ha escrito sus páginas más gloriosas y por esto en las redes sociales le pidió a los fanáticos que lleguen al estadio para respaldarlo.

El juego está programado a las 6:00 de la tarde y Joaquín Acuña será el rival de Estrella. Justamente en el staff felino está el último ganador de 100 juegos, Junior Téllez, quien lo logró el pasado 3 de mayo ante Chontales, en León.

Mientras Estrella busca un lugar en el firmamento, Boaco también quiere hacer historia al clasificar por primera vez a la segunda vuelta y para mantener sus esperanzas no pueden darse el lujo de fallar ante Río San Juan.

Los boaqueños están empatados con Chinandega en el último puesto clasificatorio del grupo B y los chinandeganos tienen una serie dura contra Matagalpa.

El San Fernando, que también está en la frontera, se mide a Estelí, mientras que el equipo más ganador de la liga, el Bóer, tiene una aparente serie cómoda contra Nueva Segovia.

Los Dantos, líderes del grupo B, no pueden confiarse de Granada y Jinotega tiene la oportunidad de ganar terreno al enfrentar a Zelaya Central.

Chontales también debe posesionarse mejor al verse las caras con Madriz, mientras que la Costa Caribe, en la cuerda floja, necesita reaccionar ante Carazo, que tampoco se puede confiar.

Juegos de hoy

A las 11:00 a.m.

En Boaco, Boaco vs. Río San Juan.

A las 6:00 p.m.

En Granada, Granada vs. Dantos.

En Jinotepe, Carazo vs. Costa.

En Estelí, Estelí vs. San Fernando.

En Jinotega, Jinotega vs. Zelaya.

En Juigalpa, Chontales vs. Madriz.

En Rivas, Rivas vs. León.

En Matagalpa, Matagalpa vs. Chinandega.

En el Estadio Nacional, Bóer vs. Nueva Segovia.