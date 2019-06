Shakira declara ante un juez como imputada por fraude fiscal en España

La estrella colombiana Shakira declaró este jueves como imputada ante un juzgado en las afueras de Barcelona, en el noreste de España, que la investiga por el presunto fraude de 14,5 millones de euros de impuestos.

La popular cantante llegó por la mañana a los juzgados de Esplugues de Llobregat, una ciudad dormitorio al lado de Barcelona, y los abandonó después de una hora y veinte minutos de interrogatorio en que respondió únicamente a su abogado, indicó una fuente judicial.

Responsable de éxitos como “Hips don’t lie”, “Waka Waka” o “Loca”, Shakira esquivó a las decenas de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión que la esperaban frente a los juzgados entrando y saliendo por un garaje contiguo donde había alquilado una plaza de aparcamiento.

La prensa y los curiosos reunidos alrededor del juzgado apenas pudieron vislumbrar a la cantante a través de los cristales de la puerta principal del edificio, medio escondida entre asesores y acompañantes, entre ellos su hermano.

Ni Shakira ni su abogado hablaron en público, pero su equipo de prensa lanzó un comunicado defendiendo la inocencia de la artista y subrayando que abonó todo lo reclamado por la Hacienda española. “Actualmente no existe ninguna deuda”, afirma este comunicado.

La fiscalía atribuye a la cantante y compositora colombiana y a un asesor suyo seis delitos de fraude fiscal por el presunto impago de 14,5 millones de euros (unos 16,3 millones de dólares) en impuestos de renta y patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014.

Según su versión, Shakira vivía en España desde 2011, cuando se hizo pública su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, pero mantuvo su residencia fiscal en las islas Bahamas hasta 2015, cuando empezó a tributar en este país.

El ministerio público también le reprocha no haber tributado en España en 2011 pero los hechos relativos a ese año están prescritos y quedaron fuera de la causa.

También está imputado un asesor de Shakira pero no fue citado para este jueves dado que la justicia española no había dado con él. “Ahora ya ha sido localizado pero todavía no ha sido citado”, señaló una fuente judicial.

Ingresos en el extranjero

Actualmente la cantante de 42 años, con más de 60 millones de discos vendidos, reside en la periferia de Barcelona con su pareja y sus dos hijos, Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015.

Sus abogados habían argumentado anteriormente que hasta 2014 Shakira obtuvo la mayor parte de sus ingresos en giras internacionales y que no vivió más de seis meses al año en España, el requisito para estar obligado a tener residencia fiscal en este país.

En el comunicado, su equipo aseveró que “Shakira ha cumplido en todo momento, incluyendo en el periodo comprendido entre 2011 y 2014, con sus obligaciones tributarias en todos aquellos países en los que ha trabajado”.

Además, también indican que actuó “siguiendo el criterio y las recomendaciones precisas de sus asesores, que son profesionales de primer nivel de una de las firmas más importantes del mundo”.

Esta es la segunda ocasión en pocos meses en que Shakira debe pasar por los juzgados españoles después de haberse defendido en un juicio de las acusaciones de presunto plagio del éxito “La Bicicleta”, interpretado con el también colombiano Carlos Vives.

En esa ocasión, un tribunal de Madrid desestimó la querella de un artista cubano alegando que el tema, ganador del Grammy Latino 2016 a la mejor canción, fuera una copia de una composición suya.