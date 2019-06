Donald Trump y México llegan a un acuerdo migratorio para evitar aranceles

Estados Unidos y México alcanzaron el viernes un acuerdo sobre inmigración, dejando “suspendidos indefinidamente” los aranceles punitivos que amenazaba imponer el presidente Donald Trump a todas las importaciones mexicanas.

“Me complace informarles que Estados Unidos ha logrado un acuerdo firmado con México. Los aranceles programados para ser implementados por Estados Unidos el lunes, en contra de México, están suspendidos indefinidamente”, dijo en Twitter.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to….

