Nicaragüenses consiguen dinero y actuarán en Mundial de Voleibol de Playa Sub-21

Una campaña en redes sociales impulsada por los mismos atletas, más un partida gubernamental de última hora, aseguró la participación de dos parejas nicaragüenses en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21.

Anielka Alonso junto a Lourdes Lugo y Dannis López con Jefferson Cascante serán los representantes nicaragüenses en el campeonato, que se realizará del 18 al 21 de junio.

La Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB) confirmó la actuación de los nicas, que durante varias semanas estuvo en el limbo al no contar con los recursos económicos para pagar los boletos aéreos a Tailandia, sede del evento.

“El problema que tuvimos es que nosotros no sabíamos que íbamos a clasificar a este Mundial, nos lo comunicaron este año, así que este evento no estaba contemplado en el presupuesto de actividades. Era mucha plata la que se necesitaba para viajar, por eso no teníamos la certeza de poder asistir”, explicó Bertha Cuadra, presidenta de la FNVB.

En total, las dos parejas necesitaban 20 mil dólares para pagar los boletos.