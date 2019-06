Eurodiputado Ramón Jáuregui advierte que si el régimen de Nicaragua pretende engañar al pueblo con ley de Amnistía, pedirán más sanciones

El eurodiputado español Ramón Jáuregui reconoció una mal interpretación de su parte a la Ley de Amnistía promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y expresó que le ” preocupan varios artículos y la interpretación que haga el gobierno” a la misma, a la vez que advirtió a la dictadura que no busque engañar al pueblo con esta medida.

#Nicaragua. He releído la Ley.

Me preocupan varios artículos y la interpretación que haga el gobierno.

Me dejé llevar por la emoción de la amnistía.

Si el gobierno engaña al pueblo nicaragüense, pediremos más sanciones.

Un abrazo al pueblo que sufre.

— Ramón Jáuregui (@RJaureguiA) June 9, 2019