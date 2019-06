Beymar Ortiz, el ciego que cayó en un manjol en Dolores, Carazo, recupera la movilidad

Beymar Eugenio Ortiz Espinoza, quien es ciego de nacimiento, tras pasar cuatro años postrados a una silla de ruedas, recuperó la movilidad hace tres meses con las fisioterapias que ha recibido. Ortiz quedó inválido el 8 de junio de 2015, luego de caer en un manjol que estaba abierto en una calle de Dolores, Carazo donde él vive. Al caer se fracturó la columna, perdió movilidad en sus piernas y había quedado postrado en una silla de ruedas.

Ortiz requiere de pañales desechables y de una silla de ruedas, porque la que tiene dice le genera problemas. “La silla de ruedas aún la necesito, porque no puedo estar todo el tiempo de pie, la que tengo está deteriorada y espero que la gente me ayude”, dijo.

“Todavía tengo clavos en la espalda y en el tórax, doy mis pasos, pero tengo que perder el miedo para recuperar por completo la movilidad en mis piernas, pero hasta el momento me encuentro feliz con el avance que he tenido”, señaló Ortiz, quien se encuentra en el desempleo.

Ortiz no cuenta con una casa digna, la que tiene está situada cerca de una quebrada. “A mi me gustaría que me metan en el proyecto de viviendas Bismarck Martínez y me comprometo a entregar esta casa y a pagar la cuota mensual, porque no quiero que me regalen nada, solamente solicito que me otorguen el derecho a una vivienda digna”, expresó el joven caraceño, quien es artesano y músico.

A sus terapias asiste de lunes a jueves en un centro de rehabilitación que se sitúa en una comunidad fronteriza con Honduras. Ortiz recibe una indemnización de la Alcaldía de Dolores de 2,000 córdobas y del gobierno central de 5,000 córdobas mensuales. Con eso renta un cuarto y cada mes regresa a su casa en el barrio Alfonso Pascual, en Dolores, Carazo.

Quienes deseen apoyar a Ortiz pueden contactarlo a los siguientes números telefónicos: 57945746-89612204.