Carlos Buitrago pelea este sábado: “En Puerto Rico me tienen más respeto que en Nicaragua”

Una y otra vez Carlos Buitrago ha tenido en sus puños el salto al estrellato como campeón mundial, pero la corona se le ha resistido. ¿Falta de determinación? ¿Mala preparación? ¿Escasa entrega? Hay muchas teorías sobre lo que pudo haberle pasado a Chocorroncito, pero una sola realidad: su rendimiento en peleas importantes no ha estado a la altura de las expectativas. Y este sábado tratará de dar un paso importante para redimirse cuando enfrente a McWilliams Arroyo en Puerto Rico por título Latino de la OMB.

“La categoría de las 112 libras me hará bien. No me verán gordo, sino fuerte y asentado”, dice con mucha seguridad el peleador, después de salir de su sesión de entrenamiento. Buitrago confiesa que ha estado entrenando los últimos dos meses muy comprometido, se adiestra por la mañana y por la tarde, además afirma haber completado la mayor cantidad de asaltos de sparring de toda su carrera. “En total sumo alrededor de 120 y los he hecho contra Román González, Winston Guerrero y Ernesto Iría, así que no habrá excusas”.

Tres años han pasado desde la última pelea de Buitrago en las 112 libras. Ocurrió en el Gimnasio de Telcor en mayo de 2016 cuando noqueó brutalmente a Róger Collado en lo que se pensó que sería una pelea muy cerrada y con resultado impredecible. “Me gustaría quedarme en 112 libras si hago una brillante presentación, si no pediré que me reclasifiquen en 108 libras”, agregó. Chocorroncito está consciente que no es para nada favorito, sino todo lo contrario, es visto como un buen escalón en la ruta de convertir en monarca a Arroyo. “Nadie es profeta en su tierra y sé que no soy favorito, pero en Puerto Rico la gente me tiene mucho más respeto que en Nicaragua”.

Buitrago saldrá este martes (10:30 a.m.) con rumbo a la Isla del Encanto. Este lunes después de su sesión de la mañana marcó 113 libras, una encima del peso pactado. Por otro lado, cuando se le pregunta sobre su falta de empuje y de combinaciones sobre el ring, responde: “Es la preparación, siento que ahora llevo la confianza para hacerlo y estoy tomando el combate como si fuera por cetro mundial”, afirmó.

Respecto a la clave para conseguir la victoria Buitrago esperará un poco en el primer asalto para medir fuerza posteriormente. “No nos precipitaremos. Arroyo maneja bien el boxeo técnico y fajarse. Sin embargo tengo las condiciones para ganarle”, explicó.

Curiosamente, Chocorroncito obtuvo contactos con los promotores boricuas cuando enfrentó a Ángel Acosta y señala que él solo logró concertar el combate.