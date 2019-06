Nicaragüense Bartel López con un triple doble en El Salvador

El nicaragüense Bartel López sigue buscando mejorar cada día su juego, dejar huellas a nivel internacional e ir paso a paso en busca de esa corona que sueña la Asociación Deportiva Metapán Basquetbol Club. El sábado reciente dio un paso en esa dirección, cuando concretó su primer triple doble de la temporada en la victoria de 104-82 ante Cojute, en el Polideportivo Abel Mazariego, de Metapán, en la Liga Mayor de Baloncesto (LMB) de El Salvador, que está en su segunda ronda.

El gigante pinolero anotó 23 puntos, capturó 19 rebotes, registró una asistencia y propinó 13 tapones.

Bartel cuenta que un día antes le contó a un compañero de equipo sobre el deseo de concretar un triple doble.

“Bueno, el día anterior platicando con mi compañero Oreste Tórrez le dije mañana (el sábado) iré a hacer un triple doble, creo que me lo propuse hacerlo y gracias a Dios salió perfecto”, contó el pinolero, de 29 años de edad.

El nica afirma que concretar un triple doble no es tan fácil.

“Es algo difícil de hacer, es bien raro hacer un triple doble. No es el primero que hago en El Salvador, antes en el 2014 hice uno con el equipo Exsal ante San Marcos, en la Liga Superior. En el 2017 hice otro en la LMB de El Salvador ante Canarios. En Nicaragua los he hecho también, lo que pasa es que anteriormente no eran tan profesionalizadas las estadísticas en el internet como ahora”, agrega el nica.

Con la victoria, Metapán llegó a 10 victorias y dos derrotas, junto con Santa Tecla, ambos en primer lugar.

“Tenemos un buen equipo para llegar ala final, cada uno de mis compañeros son importantes, tenemos mucha ofensiva, cualquiera puede anotar, lo que hay que mejorar un poco y trabajar es la defensa. Tenemos buena química, unidad, estamos trabajando dobles sesiones y creo que eso nos ayuda, estamos en buena condición física para dar el plus en la tabla de posiciones, el entrenador (José) Dámaso está haciendo un gran trabajo”, finalizó López, quien es líder por cuarta semana en tapones con 54.

Va bien

Por su parte, Dalton Cacho sigue aportando a Santa Ana (5-7), en la LMB. El viernes agregó 15 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y tres tapones en la victoria de 101-94 ante Quezaltepeque (7-4). “Dalton ha empezado haciendo un gran trabajo, la LMB ha mejorado un montón, es fuerte y trae buenos extranjeros”, dijo Bartel López.