"Sigue la resistencia. Esta dictadura no va a poder con la fuerza de este pueblo", el testimonio del periodista Marlon Powell

El periodista opositor Marlon Powell Sánchez formó parte del grupo de presos políticos liberados este lunes bajo la ley de amnistía. Aunque se mostró alegre por estar de vuelta con su familia, él rechazó dicha ley y denunció las graves violaciones de derechos humanos que cometen los funcionarios del Sistema Penitenciario Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro.

“Yo vine excarcelado por beneficio de la famosa recién aprobada Ley de amnistía (…) yo firmé únicamente porque sé que venía libre, pero no porque admitiera que era algo que beneficiara desde el punto de vista legal y moral a este pueblo”, enfatizó Powell.

Lea además: Alianza Cívica rechaza Ley de Amnistía y la considera una ley de impunidad

En los tres meses que estuvo encarcelado, conoció las celdas del temido Chipote y la celda de máxima de seguridad del Sistema Penitenciario. Desde que lo detuvieron, la Policía Orteguista lo golpeó y torturó psicológicamente. “Me torturaron hasta donde pudieron… yo sentía que mi vida podía irse (morir) pero apelé a la misericordia del Señor y Dios permitió que no me mataran”, relató.

Régimen orteguista libera a 50 presos políticos bajo la Ley de Amnistía

“Eso es casi morirse”

Por 45 días estuvo en El Chipote, 21 de ellos en una celda de aislamiento. Durante el tiempo que permaneció en este lugar, Powell señaló que parapolicías jugaban con él a la “ruleta rusa”, una manera de tortura psicológica.

Cuando llegó al Sistema Penitenciario las cosas no fueron diferentes. Estuvo en la celda 001 donde comían a una cuarta de distancia de donde estaba el orificio donde se hacía las necesidades fisiológicas y donde tenían que respirar aire fresco por la rendija entre la puerta de la celda y el piso.

Le puede interesar: Comité de Presos Políticos registra 105 reos en la cárcel hasta junio del 2019

“Los muchachos me consideraron tanto que me ponían a respirar en el espacio que hay entre la puerta metálica de la celda y el piso. Ahí dormía yo porque tenía miedo de colapsar y sufrir un infarto”, narró Powell, quien agregó que ese tipo de celdas es para “morirse”. “Esa celda deberían de cerrarla, no es para un humano ni un animal podría vivir ahí”, denunció el periodista.

Asimismo Marlon Powell denunció a José Ibarra, funcionario del Sistema Penitenciario, como uno de los principales torturadores de los presos políticos. “Ese es uno de los principales torturadores de jóvenes y adultos”, expresó.

El periodista tuvo oportunidad de encarar a su torturador cuando fue liberado y le reclamó: “Vos me torturastes. Sos un vil torturador”. Ibarra le brindó una golpiza a Powell que terminó de quebrarle dos costillas.

El autoconvocado también conoció la celda de la galería “300”, donde pudo ver a Edwin Carcache, Medardo Mairena y Miguel Mora, entre otros. Según Powell, el que se ve más golpeado por el encarcelamiento es Mora. “Miguel Mora está muy demacrado, (pero) él está firme”, afirmó.

Con su liberación, Marlon Powell aseguró que seguirá en la lucha hasta que se libere a Nicaragua de la dictadura Ortega-Murillo. “Sigue la resistencia, esta dictadura no va a poder con la fuerza y ánimo de este pueblo. Yo voy a seguir luchando, estoy dispuesto a exponer mi vida por la libertad de Nicaragua”, concluyó.