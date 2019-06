Victoria Obando tras ser liberada de prisión: “Si es necesario, estoy dispuesta a volver a caer presa”

Victoria Obando, una de las líderes estudiantiles presas políticas que fue liberada este lunes por el régimen de Daniel Ortega, aseguró a LA PRENSA que la lucha por la democratización de Nicaragua debe continuar y que ella está dispuesta a regresar a prisión por esa causa.

Obando, una mujer trans de 28 años, fue apresada en agosto de 2018 y acusada de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación, entre otros delitos. Fue liberada bajo la recién aprobada Ley de Amnistía por la dictadura orteguista.

Los meses que estuvo en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, la cárcel para hombres más grande del país, ella sufrió torturas y discriminación por parte de los custodias en la prisión, al igual que los demás presos y presas políticas.

“El pudor lo pedimos a punto de puños y garrotazos”, dijo. Sin embargo aseguró que los golpes físicos no fueron lo que más le dolió.

“Lo que más nos ha afectado no han sido ni los golpes ni el maltrato, sino la muerte de nuestro compañero Eddy Montes por quien estamos reclamando que se investigue y pague el asesino”, afirmó. Montes fue asesinado el pasado 16 de mayo en un ataque de los custodias a los presos políticos en La Modelo.

Ese día, según ella, mientras los presos gritaban consignas, un contingente armado les lanzaba balas. “Pedimos auxilio, pedimos que se le llevara (a Montes) a un médico, pero les importó poco. Fue tardía la respuesta y hasta dos horas después lo sacaron”, dijo.

Presos políticos se organizarán

Como lo han manifestado otros presos políticos que han salido de la prisión, en las celdas de La Modelo ellos han creado lazos de compañerismo y lucha. “Siempre fuimos solidarios”, afirmó la líder universitaria.

“Ahora que seamos liberados todos los presos políticos vamos a tener una mejor estructura que va a poder trabajar para defender los derechos del pueblo”, anunció.

Agregó que “puedo volver a caer presa, estoy consciente de eso, pero si es necesario, estoy dispuesta a hacerlo”. Y dijo estar consciente de los riesgos que implica seguir protestando, “pero son riesgos que tenemos que correr si queremos liberar a nuestro país de la dictadura de Ortega Murillo”.

“Ellos han hecho que perdamos el miedo”, sentenció.

Lea también: Marlon Powell, periodista y preso político:”Sigue la resistencia. Esta dictadura no va a poder con la fuerza de este pueblo”

Además dijo que aunque es una alegría haber sido liberada, a la vez se siente “preocupada porque el resto de compañeros sigue allá adentro soportando todos los sufrimientos y todos los horrores que se pueden vivir dentro de una cárcel como presos políticos”.

“Nosotros esperábamos esta liberación porque no hemos hecho nada malo, no hemos cometido ningún delito, a como nos acusan ellos”, sentenció.

Amnistía: arma de doble filo

La líder estudiantil, cuyo nombre legal es Víctor Obando, dijo que la Ley de Amnistía, aprobada el sábado 8 de junio por los disputados orteguistas, es un “arma de doble filo” para la dictadura.

“(Es) de mayor conveniencia para ellos (el régimen) porque no se puede olvidar. Ellos pretenden olvidar todo lo que sus títeres, sus monigotes, los mercenarios que están a favor del gobierno (hicieron)… Nosotros no olvidamos, no vamos a olvidar nunca y exigimos que se esclarezcan las muertes, que se haga justicia para las madres”, clamó.