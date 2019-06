De víctimas a victimarios

Querida Nicaragua: Una amnistía, según todos los diccionarios, perdona las penas decretadas por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos generalmente políticos. La amnistía que ha decretado el gobierno Ortega Murillo no tiene estas características. Aquí no ha habido delitos pues no pueden catalogarse como tales las protestas ciudadanas en las calles, enarbolando la bandera nacional y pidiendo libertad y democracia. Las personas que han protestado en las calles en contra de la brutalidad policial y reclamando la libertad de sus deudos que guardan injusta prisión están ejerciendo un derecho humano fundamental: el derecho a la protesta, y centenares de ellas han sido agredidas por paramilitares y policías. En estos ataques policiales han perdido la vida, o mejor dicho han sido asesinados, centenares de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes. Los que han logrado salvar la vida se encuentran recluidos en inmundas celdas del Chipote o de la cárcel Modelo. La nueva Ley de amnistía les permitirá salir de la prisión pero advirtiéndoles que si vuelven a cometer el mismo “delito” de protestar en las calles serán de nuevo hechos prisioneros. Es decir, que les darán libertad pero que habrán de permanecer “venadito entre tu huerta”, como se dice en buen nicaragüense.

Por otro lado la nueva ley convierte a las víctimas en victimarios y a estos últimos en víctimas. Es una amnistía para todos, para los prisioneros políticos y para los paramilitares, torturadores y asesinos que han exterminado a centenares de personas. 325 según la CIDH, y más de 500 según las comisiones nacionales de derechos humanos. Al parecer el gobierno Ortega Murillo cree que el pueblo nicaragüense es bobo y que puede tragarse tranquilamente una ley como esta. Y cree además que son bobos los organismos internacionales de derechos políticos y humanos como la CIDH, la OEA, la ONU, la Unión Europea, etc.

Los titulares de algunos de los periódicos internacionales han sido favorables al régimen, ya que por abulia o por irresponsabilidad titulan: “Ortega decreta amnistía a los prisioneros políticos”, sin ahondar en el fondo de la mencionada ley y darse cuenta de que los victimarios están siendo tratados mejor que las víctimas, porque estas últimas quedan amenazadas si vuelven a protestar, en cambio los victimarios siguen en sus cuarteles o recorriendo las calles y caminos portando armas de guerra que producen terror en la población y capturando a quien consideren sospechoso. Estos victimarios han sido perdonados en la Ley de amnistía promulgada por el Gobierno, ninguno de ellos será llevado a juicio por los crímenes cometidos. Eso dice esta infame ley. Ya veremos lo que nos depara el futuro.

El autor fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.