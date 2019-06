Procuradora de Derechos Humanos orteguista no reconoce a autoconvocados desaparecidos en protestas

La procuradora para los derechos humanos afín al régimen orteguista, Corina Centeno, informó que actualizaron el listado a doscientas personas asesinadas en el contexto de las protestas ciudadanas las que esa entidad reconoce, sin embargo la funcionaria no reconoce oficialmente a autoconvocados desaparecidos como parte de la represión.

La cifra de asesinados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es mucho menor a la de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha documentado 326 nicaragüenses muertos en la jornada de represión del régimen de Daniel Ortega a las manifestaciones ciudadanas desde el 18 de abril del 2018. Otros organismo nacionales de derechos humanos han cifrado en 536 los asesinados.

Las instituciones afines a la dictadura, como la PDDH, minimizan los muertos y no reconocen la responsabilidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los crímenes contra la población, que la CIDH ha calificado como delitos de lesa humanidad.

¿Solo Bismarck Martínez desaparecido?

Siguiendo esa política de negación, el único desparecido en la jornada de represión que incorpora en su lista la PDDH es al militante sandinista, Bismark Martínez, a quien hace dos semanas la Policía Orteguista (PO) aseguró haber encontrado parte de su osamenta y ropa en Jinotepe.

Aunque la PO y el Ministerio Público no han presentado pruebas, la versión de las entidades de la dictadura es que Martínez fue asesinado por manifestantes en el tranque de Jinotepe, cuando desapareció en junio pasado, y ahora el régimen lo usa en su campaña de víctima del supuesto intento de golpe de Estado, como descalifica las protestas ciudadanas.

“Esta Procuraduría no registra ninguna persona desaparecida en las protestas, solo la del compañero Bismark Martínez”, afirmó la procuradora Centeno este lunes 10 de junio con medios oficialistas.

De esa forma queda nuevamente expuesta la actuación parcializada de Centeno debido a que sí se han denunciado la desaparición de manifestantes, que sus familiares atribuyen a la PO y paramilitares. Uno de los casos que más ha llamado la atención es la de Xavier Antonio Mojica Centeno quien desapareció a 11:00 de la mañana del 11 de junio de 2018. Ese fue el último momento que alguien, hasta el momento, ha confirmado haber visto a Xavier Mojica Centeno, de 21 años de edad, a quien su mamá Lorena Centeno vio por última vez cuando se bajaron de la ruta 119 en el sector de Linda Vista, cerca de un supermercado. Xavier Mojica Centeno desapareció hace un año, pero la PO no ha investigado su caso. La PDDH fue designada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ejecutar su Ley de Atención Integral a las Víctimas (Ley 199), que partirá de actualizar el registro de familias afectadas por la crisis sociopolítica desde abril del 2018. Sin embargo, las organizaciones que agrupan a familiares de asesinados por la PO y los paramilitares en la represión a las protestas rechazan esa ley porque no les garantiza justicia, además que han denunciado que la PDDH y el resto de ministerios son excluyentes ya que priorizan a los simpatizantes del régimen.

Por la actitud parcializada a favor de la dictadura Ortega Murillo, la PDDH se encuentra a un paso de perder el estatus formal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como organismo defensor de los derechos de humanos debido a su subordinación absoluta a la dictadura de Nicaragua.

Pero eso no parece importarle a la procuraduría Centeno, quien hoy confirmó su lineamiento político partidario. “Expresar que esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos respalda todos los esfuerzo que el Estado de Nicaragua ha venido realizando para garantizar la paz y reconciliación de todos los nicaragüenses, con respecto a atender a las víctimas del fallido golpe de Estado”, dijo Centeno.

La PDDH informó que crearon el Comité de Víctimas, que supuestamente ha visitado a 170 familias de personas asesinadas durante el último año.