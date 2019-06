Claro Video con estrenos este mes de Junio

Este mes, Claro Video renueva su catálogo de contenido, para los fanáticos del cine en casa, de manera que tengan a su alcance los mejores estrenos en: películas, documentales, conciertos, series y más, los que podrán disfrutar desde equipos Smart TV, computadoras PC, celulares, tablet, y/o consolas de juegos.

En la sección de estrenos de pago por evento, los clientes encontraran: Klassentreffen, Como Novio de Pueblo, ¿Podrás perdonarme?, Cofradía y Capitana Marvel.

En los estrenos por catálogo, los usuarios disfrutarán de: Siete psicópatas, Asesinos del futuro, Agente doble y Paranoia. Para los fanáticos de las series, también habrá nuevo contenido como: Elementary en su temporada 6, The Big C en su temporada 4, Los simuladores México en su temporada 2, Shark Tank Brasil segunda temporada y Señora Acero, segunda parte.

La plataforma, además trae estrenos para que los reyes del hogar disfruten de contenido infantil, entre estos se encuentran: Rainbow Rangers, las heroínas del arcoíris, Shimmer&Shine y PawPatrol: SeaPatrol.

Adicional, los usuarios tendrán acceso a estrenos exclusivos de HBO como: Deadwood The Movie, Halloween, La casa con un reloj en sus paredes, El jardín de bronce, Big Little Lies, Euphoria, Megalodón y Día del padre.

También estarán disponibles estrenos de FOX, como: Misión imposible:repercusión, New Amsterdam Temporada completa, Swat Temporada 2, Río Héroes, The Enemy Within y 911 en su tercer temporada.

Claro video es un servicio de suscripción y renta en línea, con acceso al mejor contenido en películas, series, documentales y conciertos, para ver donde y cuando sea, obteniendo de forma gratuita el primer mes y luego tendrá un costo mensual de 6.50 dólares, con cargo a la factura de servicios móviles, líneas fijas, internet o Claro TV.