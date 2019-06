Preso político Carlos Brenes: “No temo volver a caer preso, ni temo morir”

La lluvia no fue impedimento para que los pobladores de Carazo, entre abrazos, gritos y aplausos, dieran la bienvenida a los reos políticos originarios de la ciudad que este martes fueron liberados mediante la cuestionada Ley de Amnistía, recientemente fue aprobada por diputados orteguistas.

Los militares retirados del Ejército, el Mayor Tomás Maldonado y el Coronel Carlos Brenes, fueron llevados a sus casas , donde ya se encuentran con sus familias. Asimismo, los autoconvocados Harvin Esteban Lesage, Carlos Alberto Cruz Aburto y Yader Munguía del municipio de El Rosario.

La Ley de Amnistía, según el mayor Carlos Brenes, no es ningún impedimento para volver a salir a protestar a las calles. “No temo volver a caer preso, ni temo morir”, sostuvo. Brenes, tras su participación en las marchas cívicas fue acusado de múltiples delitos, entre ellos terrorismo y estuvo más de diez meses preso en cárcel La Modelo.

En tanto, Maldonado señaló que la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega tiene que ser espiritual a base de oraciones y espera que las sanciones internacionales a funcionarios de gobierno continúen. Él, también fue acusado de terrorismo y, a pesar de ser diabético y de estar encerrado diez meses en una celda, sostuvo que salió más fuerte.

“No es una guerra de carne y sangre. El diablo estaba avanzando aquí, solo en Nicaragua se han movido todas las potencias del mundo sin necesidad de invasión”, refirió el exmilitar, quien además agregó que por su libertad, no le debe nada al gobierno.

Recibimiento a los presos políticos

Las viviendas de Maldonado, Esteban y Munguía fueron adornadas con chimbombas azul y blanco y con la bandera de Nicaragua. A su llegada, la gente coreaba consignas como: “¡Viva Nicaragua Libre!”, “¡Eddy Montes. Presente!”, “¡Democracia sí, dictadura no!”, “¡De que se van, se van!” y frases como “Sí se pudo”, “Justicia” y “El que no brinque es sapo”. También se cantó el Himno Nacional.

Los manifestantes liberados señalaron que continuarán en las protestas cívicas y que no temen volver a caer presos. “Nuestra lucha va a seguir siendo cívica, aquí han querido difamarla y si nos ha dicho que somos unos delincuentes, pero no es así, porque el pueblo conoce lo que somos. El pueblo no quiere guerra y con el civismo vamos a derrotar a Ortega”, dijo Harvin Lesage, quien se mostró contento de volver a reunirse con sus padres y sus otros dos hermanos, que también estuvieron encarcelados.