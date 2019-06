Dwight Britton revela el secreto que lo tiene como líder del Campeonato de Primera División

Dwight Britton se ha convertido en el bateador más temido por los lanzadores en el Campeonato de Primera División con .452 de promedio y 10 jonrones. El Costeño ha pasado de unas temporadas en el purgatorio al cielo. La convicción y eficacia mostrada en esta campaña le han enseñado otra madurez. Nunca ha dejado de aprender, siempre está haciendo ajustes. Ahora no se preocupa si tendrá un mal día con el dolor en su espalda, una de las principales razones de su bajón de rendimiento en años pasados, sino que desde su despertar recibe ánimos de su familia y llega al cajón de bateo analizando cómo descifrar al lanzador. El dolor ya desapareció y sus números se han disparado.

“Mi problema era que yo seguía jugando a pesar de estar lesionado. Uno siempre quiere estar apoyando al equipo. Sin embargo el año pasado descansé un poco y luego cuando estuve con León en la Liga Profesional la lesión fue desapareciendo. También Joel Fuentes y Henry Roa me ayudaron mucho en hacer ajustes”, explica Britton. Uno de los principales errores en su bateo era que todo lanzamiento lo trataba de empujar para el jardín izquierdo. “Me pasaba mucho con los rompientes. Roa y Fuentes me corrigieron ese error y me enseñaron a sacar la pelota por el jardín derecho. Esa es la clave también del por qué sor líder de los bateadores”, agregó.

Lea: Adolfo Matamoros es el sexto receptor de mil hits en el beisbol nacional

De llegar a ser una de las estrellas del país a estar en el limbo y fuera de la Selección Nacional, le causaban decepción de sí mismo. “Habían momentos que bateaba con miedo a empeorar mi lesión”, relata. “Ahora tengo una mentalidad tranquila, trato de hacerle swing a buenos pitcheos y aprovechar al máximo los errores de los lanzadores. Choco bastante la pelota. Imaginariamente tengo mi zona de strike en mi cabeza y visualizo si el lanzamiento va por ahí. Si me poncha dejándola pasar no era lo que estaba buscando. He aprendido a leer el pitcheo mejor que antes”.

Los tres mejores momentos en el beisbol

Cuando se le pregunta a Britton por sus tres mejores momentos, no tarde en nombrarlos. “Cuando conecté tres jonrones contra Carazo en un duelo en Bluefields, el otro es cuando tuve una mala racha en la final contra el Bóer. Bateaba de 20-0 y en el último juego me fui de 5-4, empujé cinco carreras y ganamos 10-6. Sin embargo, mi mejor momento fue cuando me firmaron los Marineros de Seattle en 2003”.

Dwight Britton puede recitar de memoria cada detalle del día en que fue firmado por los Marineros. Ese año recibió el bono de 34,000 dólares y fue ahí donde empezó todo su camino hasta donde está ahora. “Me faltó madurez para seguir creciendo en el beisbol organizado. A esa edad creía estar en la cima del mundo, no escuché a nadie. Los Marineros creían en mi pero yo no lo hacía”, confesó.

Además: Nicaragua debuta ante Puerto Rico en el beisbol de los Juegos Panamericanos

Hay días en que el costeño enciende el televisor y mira a sus compañeros de equipo brillar en la MLB. “Jugué con varios que están destacando y he mantenido una relación con Edwin Díaz, Mike Zunino, Kyle Seager, Jesús Guzmán y Carlos Peguero que está jugando en Japón”.

La relación familiar con su esposa y sus dos hijas han sido su equilibrio emocional y su cercanía con su papá Erly Britton lo impulsa en lo deportivo. “Mi papá siempre me pone metas. Que debo batear tanto, que debo conectar tantos imparables, cosas así. Este año me dijo que mi reto era ganar el título de bateo como lo hizo él, y eso me emociona conseguirlo. Falta mucho”, concluyó la sensación del Campeonato, quien le gustaría finalizar su carrera y llegar a los 1,000 hits con la Costa Caribe.