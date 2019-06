Todo lo que necesita saber sobre la liberación de los presos políticos

El régimen orteguista liberó este martes a 56 presos políticos bajo su ley de Amnistía. Entre los liberados están los líderes de la protesta en Nicaragua. Esto es lo que necesita saber.

56 presos políticos vuelven a casa

En medio de banderas azul y blanco, abrazos, besos y música volvieron a casa 56 presos políticos. Entre los liberados están los líderes de las protestas como Medardo Mairena, Edwin Carcache, Amaya Coppens, Irlanda Jerez, Byron Estrada, además de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. Puede ver la lista completa aquí

¿Qué dicen los liberados?

Los presos políticos liberados aseguran que seguirán luchando por una Nicaragua libre en la que haya justicia, libertad y democracia. “Nosotros vamos a seguir con nuestra lucha. Nuestra única arma es el color azul y blanco”, dijo Medardo Mairena. Amaya Coppens aseguró también que no parará. “Vamos a seguir trabajando hasta que se vayan. Vamos a seguir exigiendo justicia y democracia. No olvidamos a los muertos”, dijo Coppens a su llegada a Estelí. “No temo volver a caer preso, ni temo morir”, afirmó el militar retirado Carlos Brenes, quien aseguró que la liberación no es impedimento para salir a protestar nuevamente.”Necesitamos llenar las calles que son nuestras”, aseguró Nahiroby Olivas. Los liberados aseguran que la sangre de más de 300 nicaragüenses en las protestas en contra del régimen orteguista no pueden quedar en la impunidad.

¿Por qué el régimen liberó presos políticos?

Los diputados orteguistas aprobaron este sábado una Ley de Amnistía que pretende dejar impune a las más altas autoridades del régimen, desde Daniel Ortega hasta los policías y paramilitares, que han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de masacrar a la población durante las protestas sociales en Nicaragua. La Ley de Amnistía ha sido la excusa jurídica para liberar a todos los presos políticos, pero en la práctica estos seguirían siendo rehenes del régimen, porque en la legislación aprobada, en el artículo tres, queda la amenaza de quitarles el beneficio si y ser encarcelados de nuevo si vuelven a protestar.

Asedio del régimen continúa

A pesar de haber sido liberados, muchos de los presos políticos sufrieron asedio de parte de la Policía orteguista. Jeffrey Mendoza denunció asedio cuando llegó a su casa en Bluefields. En un video se veía cómo antimotines se mantenían apostados en los alrededores de su vivienda. También hubo asedio policial frente a la casa del preso político Byron Estrada y durante la celebración por la liberación de Brandon Lovo y Glen Slate, los reos políticos que el régimen condenó por la muerte de Ángel Gahona. La madrugada de este martes, además un grupo de armados entraron a la casa de Irlanda Jerez y golpearon a su pareja.

Permanecen más de 80 presos políticos en las cárceles

En las cárceles de Nicaragua aún permanecen 89 presos políticos, denunció este martes la Alianza Cívica. La cifra podría ser mayor, ya que Ivania Álvarez, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que esa lista no incluye a los ciudadanos que han sido secuestrados en la últimas semanas. Para más información puede leer: Más de 80 presos políticos siguen tras las rejas

