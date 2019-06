SIP celebra la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau

La presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez, celebró que los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, fuesen liberados este martes luego de seis meses de estar secuestrados por la dictadura orteguista. No obstante, Domínguez, expresó a LA PRENSA, que aún en Nicaragua no se recupera la libertad de prensa debido a que sigue el acoso, la censura a los reporteros y medios críticos.

“Nos alegramos por ellos, después de pasar seis meses de terror, esperamos que estén bien de salud”, fueron las primeras reacciones de Domínguez al conocerse de la liberación de Mora y Pineda.

Una delegación de la SIP está en Managua realizando una evaluación sobre la situación de violaciones a la libertad de expresión y para ejercer el periodismo bajo el régimen de Daniel Ortega. Hoy está previsto que se sostengan encuentros con delegados de la Alianza Cívica, empresarios, representantes de medios de comunicación así como con Luis Ángel Rosadilla, enviado de la OEA, y el secretario de la Nunciatura Apostólica

Domínguez dijo que aún existe la exigencia al Gobierno de Daniel Ortega de que devuelva las instalaciones y equipos de los medios confiscados del canal 100% Noticias, Confidencial así como de la materia prima de LA PRENSA, Hoy y El Nuevo Diario.

“La libertad de prensa no existe en Nicaragua, la libertad de los periodistas es una buena señal, pero hay un camino largo por recorrer. Creo que la Ley de Amnistía no debe aplicarse a los periodistas porque (ellos) no han cometido ningún delito, esa ley es encaminada a crear impunidad a los delitos reales cometidos durante la crisis”, afirmó Domínguez.