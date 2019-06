Costa Rica en horas bajas, Haití y Bermuda renovados

Dos viejos conocidos —Costa Rica y Haití— y uno —Bermuda— por conocer. El grupo de la Selección de Futbol en Copa Oro es competitivo, muy complicado para pasar a la siguiente ronda, aunque no imposible porque sus adversarios no están demasiado lejos de su nivel, sobre todo Bermuda que parece el más al alcance.

Nunca se han medido en Copa Oro, en el caso de Bermuda en ninguna competencia, pero las diferencias entre todos no parecen abismales. La Azul y Blanco cuenta con un grupo rápido y atrevido en ataque que sigue en ascenso, Costa Rica llega en horas, mientras Haití y Bermuda presentan un proceso de renovación que es una moneda en el aire: saca brillo o se apaga por la falta de experiencia y juventud, un costo que han asumido sus seleccionadores.

En Costa Rica preocupa la Sele dirigida por el argentino Gustavo Matosas porque ha ganando uno de sus últimos cuatro desafíos y marca un gol en 2019, el promedio más bajo de todos sus adversarios: Haití (6), Nicaragua (4) y Bermuda (4). Los números no tienen un buen semblante aunque su jerarquía futbolística no se debe obviar. No contará con su máxima figura Keylor Navas, sin embargo están los principales elementos de los últimos dos Mundiales, jugadores curtidos en el futbol extranjero como el capitán Bryan Ruiz (34 años), Celso Borges (31), Joel Campbell (27), Christian Bolaños (35) y Álvaro Saborío (37), entre otros como Francisco Calvo, Bryan Oviedo, capaces de definir partidos.

La experiencia de ellos la completan jóvenes que están llamados a sostener el equipo en el futuro como Mayron George, Elías Aguilar, Jimmy Marín y Rándall Leal, ambos entre los más menores del grupo con 22 años cumplidos cada uno. La Copa Oro es su prueba. Marín acaba de fichar por un club de Israel y Leal se espera que regrese al extranjero después del torneo.

En buena forma

Haití, que promedia 24 años, es el rival más peligroso que enfrentará la Azul y Blanco. Les Grenadiers vienen de sostener un fogueo intenso con tres partidos en 11 días: derrotas contra El Salvador (1-0) y Chile (2-1) y victoria (3-1) ante Guyana marcando seis tantos en sus cuatro choques de 2019.

Frontzdy Pierret y Duckens Nazon militan en equipos de Primera División en Bélgica y son los jugadores más importantes en ofensiva, junto a Wilde-Donald Guerrier, indiscutible en el Qarabagg FK Azerbaiyán que ha disputado la Liga de Campeones de UEFA. Ellos son los jugadores más relevantes de los 18 que militan en equipos extranjeros.

Equipo joven

Bermuda promedia 23 años edad y será el ponente más joven de la Azul y Blanco y seguro estará entre los de menor edad de la Copa Oro. No es un equipo fácil como quizás algunos piensan. Atraviesa un proceso de renovación alentador al clasificar el quinto lugar (de 34 selecciones) en la fase clasificatoria de la Liga Naciones Concacaf.

Posee nueve jugadores en el extranjero: seis en categorías menores del futbol inglés, aunque sobresale el delantero Nahki Wells, quien marcó siete goles y dio seis asistencias en 40 partidos con QPR de la Segunda División y fichó para el Burnley de la Premier.

Costa Rica y Haití serán favoritas, pero ante Bermuda se podría hacer algo, a pesar que no es fácil. El plantel nacional ha venido evolucionando y es ahora de obtener un triunfo por primera vez en el torneo.