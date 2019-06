Dennis Martínez y su elección como mánager del Juego de Estrellas del Futuro: “Fue una sorpresa”

Mencionar el nombre de Dennis Martínez es sinónimo de coherencia en lo hablado y vivido. La rectitud hecha vestidura. A sus 64 años pareciera que no existe algo que pudiera sorprenderlo porque ha conseguido casi todo y recibido invitaciones desde lo más alto de la MLB, sin embargo, cuando le dieron la noticia que no solo estaría invitado al Juego de Estrellas de este año en Cleveland, sino que sería mánager del equipo del Juego de Estrellas del Futuro de la Liga Nacional, sintió una mezcla de emociones: “Me sorprende tanto cariño. Fue una verdadera sorpresa, es algo que lo estoy viviendo con alegría y daré lo mejor de mí”.

No obstante, la distinción de Cleveland para Martínez no se redujo a su nombramiento. Sino que le dieron la oportunidad de escoger a todo el equipo de coaches con el que le gustaría rodearse, una clara señal que el peso de su nombre rompe barreras y números. “Ellos te dan nombres pero al final del día terminás escogiendo con los que te sentís cómodo y te dan ese derecho. Tuve la oportunidad de elegir a Omar Vizquel, Carlos Baerga, Álvaro Espinoza y Charles Nagy. Me siento contento porque me dieron esa opción. La fanaticada estará emocionada. Nos vieron como peloteros y ahora lo harán como coaches”, indicó el Presidente.

La razón de su impacto

Pero ¿por qué Dennis Martínez es tan querido en Cleveland a pesar de haber jugado solamente tres temporadas con ellos? El mismo expelotero lo explica: “Cuando voy a Cleveland en 1994 están buscando un as, un número uno que los llevara a la cima y también a un bateador de calidad que liderara a ese grupo de jóvenes y, afortunadamente, llevaron a dos ex Orioles, además del mánager que también había dirigido a Baltimore. La misión era llevar al equipo a una Serie Mundial y ese fue el impacto logrado. También la gente no olvida el sexto juego en Seattle cuando le gané a Randy Johnson y dimos el paso a la final. Fuimos el renacer de Cleveland que tenían 41 años de no ir a una Serie Mundial y yo con 41 años ayudé en la meta”.

Martínez fue un hombre de hierro, de esos inquebrantables sobre la colina, pero aunque haya conseguido un Juego Perfecto, durado 23 años en la MLB y haber sido por mucho tiempo el latino más ganador de todos los tiempos, le quedaron cuentas pendientes: “Me hubiese gustado ganar 20 juegos y un premio CY. Obviamente también estar en el Salón de la Fama, aunque estoy pero de otra forma. Me dicen que está mi uniforme y la pelota del Juego Perfecto”, comentó.

Sobre los excarcelados

Martínez hizo una pausa en lo deportivo. Tenía algo que su mente y corazón lo obligaban a decir: “Quiero tomarme un momento para felicitar a todas las personas que han sido excarceladas y que nunca debieron haber estado. Quiero felicitarlos de corazón por la fortaleza que han tenido y espero que nunca se les termine esa motivación y que siempre sigan luchando por sus metas. Espero que un día no tan largo logremos la verdadera paz y felicidad que buscamos. Siempre unidos para un solo fin: llevar ese gran cambio a nuestro país”, concluyó.