Hombres de Negro con nuevos agentes, nuevas armas, nuevos alienígenas y nuevas locaciones

Los Hombres de Negro se han expandido a fin de dar cobertura al mundo entero, pero lo mismo ha ocurrido con la basura del universo. Y para mantenernos a salvo, el condecorado Agente H (Chris Hemsworth) y la resuelta novata M (Tessa Thompson) han formado un equipo – un improbable binomio que podría funcionar. Mientras encaran una nueva amenaza alienígena que puede adoptar la forma de cualquiera, incluyendo a los agentes de MIB, la pareja debe sumar esfuerzos en una aventura digna de trotamundos y que será puesta en marcha para salvar a la agencia y, en última instancia, al mundo entero.

Tomando como base la idea de que algunos alienígenas de otros mundos viven entre nosotros, MIB: HOMBRES DE NEGRO INTERNACIONAL presenta nuevos agentes, nuevas armas, nuevos alienígenas y nuevas locaciones, sin por ello dejar de conjuntar a algunos de los actores más solicitados y talentosos de la actualidad, incluyendo a Chris Hemsworth y Tessa Thompson como los agentes titulares H y M, con Emma Thompson reinterpretando su papel como la jefa de MIB, y con Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani y otros desempeñando papeles medulares.

Esta película se estrena este jueves 13 de junio en todas las salas de cine nacional, y en ella Walter F. Parkes y Laurie McDonald regresan a la franquicia como sus “guardianes”, tras haber producido las cuatro cintas, comenzando con Men in Black en 1997, y tras haber invitado a bordo al director F. Gary Gray, cuyo trabajo abarca la acción y los thrillers (The Fate of the Furious), la comedia más jocosa (Friday) y los dramas candentes (Straight Outta Compton), a fin de que este hombre aporte una mayor escala, algo de humor y una visión única a la secuela.



MIB: HOMBRES DE NEGRO INTERNACIONAL cuenta con los guionistas Art Marcum y Matt Holloway, quienes anteriormente se desempeñaron como escritores en Iron Man, cinta que contribuyó al lanzamiento de Marvel Cinematic Universe – y cuyo tono a su vez fue inspirado por MIB. De hecho, la franquicia de MIB se caracteriza por su creatividad y sentido de la invención- mezclando la comedia, la ciencia-ficción y la aventura, una combinación que otras franquicias han tratado deimitar.