Jueces orteguistas continúan reprogramación de audiencias contra presos políticos, pese a Ley de Amnistía

Los jueces orteguistas de Managua de forma ilegal siguen reprogramando audiencias de juicios contra presos políticos que ya fueron excarcelados, a pesar que entró en vigencia la Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio por la Asamblea Nacional, que manda a liberar y cancelar los antecedentes penales de todos las personas detenidas en el contexto de las protestas.

Un caso reciente es el que se llevan contra los autoconvocados Rogerio Ortega, Cesar Fernández Castillo, Johana Espinoza, Cindy Castillo, Franklin López, Brenda Muñoz Martínez, José Miguel Castro y Marvin Oporta Mora, el cual fue reprogramado este 11 de junio en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua.

La juez Araceli Rubí reprogramó la audiencia de juicio para el 17 de julio, a pesar que la ley de Amnistía ya estaba en vigencia. La judicial argumentó fuerza mayor porque el sistema penitenciario no había llevado a Ortega, quien el martes fue liberado. “Los jueces deberían aplicar la ley de forma oficiosa y no seguir reprogramando”, expresó el abogado Elton Ortega, defensa de Brenda Muñoz.

Estos presos políticos ya están fuera de la cárcel, pero su situación jurídica sigue incierta porque no les dan ningún documento legal que respalde su libertad. “Todavía no se ha resuelto ni un solo caso basándose en la Ley de Amnistía. El acta de entrega de los presos políticos dice que es en base a esa ley, pero eso no tiene ningún fundamento jurídico”, dijo el abogado Maynor Curtis, defensa de César Fernández Castillo.

Interpondrán escritos en los juzgados

Al respecto, la abogada Yonarqui Martínez, quien también defiende a varios autoconvocados expresó que darán seguimiento a cada caso y que interpondrá escritos ante los juzgados para que los jueces se pronuncien y digan en qué condición legal está cada uno de los excarcelados.

Curtis también señaló que la Ley de Amnistía tiene muchos vacíos, como lo es omitir señalar o nombrar los tipos de delitos que cubren dicha ley.

Tanto para Martínez como para el abogado Boanerge Fornos, la no aplicación de la Ley de Amnistía de parte de los jueces deberse a la falta de orientación de sus superiores. “Lamentablemente el poder judicial no tiene independencia y obedece órdenes, mientras no les orienten a los jueces aplicar la ley de Amnistía, estos no lo hacen. Estos han demostrado obediencia en estos procesos”, dijo Fornos, exfiscal departamental.

Brenda Muñoz y resto de procesados fueron acusados de terrorismo, crimen organizado, robo agravado, obstrucción al servicio público, entre otros delitos por participar en manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega.