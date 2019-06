“Venimos a tomarnos la casa de una golpista, terrorista”. La vivienda de Irlanda Jerez sigue tomada por paramilitares

La casa de Irlanda Jerez, presa política liberada, se mantiene tomada por un grupo de paramilitares desde la mañana de este martes. Los hombres que se tomaron la vivienda llegaron bajo el argumento de que era una “golpista y terrorista”, aseguró Daniel Esquivel, su esposo.

“Al momento de penetrar a casa de Irlanda Jerez y golpearme, ellos me dijeron, venimos a tomarnos la casa de una golpista, terrorista y aquí nos quedaremos en esta casa”, relató Esquivel este miércoles.

El esposo de Irlanda señaló que los paramilitares se presentaron a la vivienda, ubicada en Villa Fontana a eso de las 6:50 de la mañana de este martes.”Eran unos 50 tipos, armados, encapuchados, yo escuché que el timbre lo tocaban con insistencia y de pronto vi que traían al jardinero encañonado ya dentro de la casa y fue cuando yo intervine y fui golpeado, asaltado. Lo primero que hicieron fue despojarme de mi cartera y mis dos celulares”, aseguró.

Luego, los encapuchados, de acuerdo a Esquivel, penetraron al interior de la casa para saquearla totalmente, mientras era amenazado e intimidado. “Saquearon todo, nos robaron joyas, ropas, dinero, se llevaron todo, mis tarjetas de crédito… con decirte que a mi solo me dejaron con la ropa que andaba puesta”, denunció el esposo de la excarcelada política.

Esquivel explicó que en el interior de la casa quedaron tres vehículos, propiedad de Jerez, de los cuales no sabe por el momento que pasó con ellos.

Señala al gobierno de la acción

Esquivel dijo que la violenta acción de la toma y saqueo de la casa la atribuye directamente al régimen de Daniel Ortega. “Claramente sabemos quienes fueron, el gobierno, no hay otra explicación. Si hubiese sido un robo común, solamente roban y se van; pero éstos no, robaron y se quedaron”, denunció Esquivel.

Esquivel expresó que aún no han decidido poner la denuncia ante la Policía orteguista, sin embargo, expresó que posiblemente lo haga este jueves. “De hecho estamos pensando hacer la denuncia mañana, pero sabemos que no va servir de nada, aquí no existe el Estado de Derecho”, sostuvo.

Irlanda Jerez, dijo este martes, al ser excarcelada mediante Ley de Amnistía aprobada este sábado, que hagan lo que hagan contra su persona no se irá al exilio. “Jamás me voy a ir al exilio, quienes tienen que irse de aquí son otros”, afirmó. Jerez permaneció 322 días en la cárcel por exigir la democratización de Nicaragua en el contexto de la revolución cívica de abril.

