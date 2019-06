Frida Kahlo: qué se escucha en el audio que puede ser el único registro que existe de la voz de la artista mexicana

“Con su cabeza asiática, de la que nace un cabello oscuro tan delgado y fino que parece que flotara en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste”.

La frase forma parte del poema “Retrato de Diego”, en el que se describe al pintor mexicano Diego Rivera.

Este miércoles, la Secretaría de Cultura de México señaló que en un archivo de audio se encuentra “de forma probable” la voz de la pintora Frida Kahlo leyendo ese poema para un programa radial de la década del 50.

Y sería el primer registro sonoro que se conoce de la famosa artista mexicana, que fue pareja de Rivera (se casó dos veces con él).

“Es un hallazgo que tiene muchos elementos que pueden identificarse como la probable voz de Frida Kahlo, sin darlo como cierto al 100%”, dijo a varios medios locales Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura de México.

El audio, que fue presentado por la Fonoteca Nacional de México, fue hallado por el director de la entidad, quien comenzó a procesar el material para verificar que realmente se trata de la voz de Kahlo.

El archivo forma parte de una serie de programas que produjo el periodista Álvaro Gálvez y Fuentes, conocido como “El Bachiller”, en los que entrevistaba a los principales personajes de la cultura de México entre 1940 y 1960.

“Uno de los indicios que tenemos es que el mismo Bachiller dice en la grabación que se trata de Frida Kahlo“, explicó Pavel Granados, director de la Fonoteca.

Sin embargo, tanto Granados como Frausto señalaron que continuarán los trabajos de verificación del audio.

Pero, ¿qué se escucha en la grabación -de cerca de dos minutos- y por qué no se puede decir con exactitud que quien habla es Frida Kahlo?

¿Es la voz de Frida Kahlo?

De acuerdo a Granados, las dos voces más solicitadas en la Fonoteca Nacional de México son la del padre Hidalgo (Miguel Hidalgo y Costilla, héroe de la independencia de México) y la de la artista.

“(La ausencia de un audio) del padre Hidalgo tiene una explicación natural (murió en 1811), pero que no tuviéramos un archivo de audio de Frida Kahlo era un misterio”, explicó Granados.

Según el director, en un viaje durante el último enero a la ciudad de Huamantla -en el sur de México-, el coordinador de la radio local, Manuel de la Vega, le dijo que tenía un audio en el que se escuchaba al pintor Diego Rivera “cantando”.

“Me dijo: ‘Es un programa completo hecho por el Bachiller. Está Diego Rivera, platica y canta. Hay una entrevista larga con Lupe Marín y bueno, hasta está Frida Kahlo'”, relató Granados.

Las obras de Frida Kahlo fueron reconocidos en el mundo del arte especialmente después de su muerte. Getty Images

Con la sorpresa del hallazgo, Granados viajó a Ciudad de México con el audio, donde expertos de la Fonoteca Nacional comenzaron el proceso de verificación de la cinta.

“Es algo muy distinto a lo que uno pueda imaginarse“, describió Granados.

En el audio, de dos minutos de duración, se escucha la voz de una mujer que lee el poema que retrata de forma sonora al reconocido muralista.

En el fondo se sienten los acordes de una guitarra.

Verificación

Según los registros hechos por El Bachiller y también por los archivos que había en la Fonoteca, el programa fue emitido en 1955, un año después de la muerte de la artista mexicana.

“La primera razón por la que creemos que es Frida Kahlo es porque ‘El Bachiller’ lo dice al final del programa”, explicó Granados.

El audio también se sometió a pruebas de análisis sonoras y se llegó a conclusión de que la voz no pertenece a una locutora profesional porque “toma aire varias veces y la voz tiende al ceceo”.

Granados también señaló que se entrevistó a Guadalupe Rivera Marín, hija del pintor Diego Rivera, quien indicó que esa “sí era la voz de Frida Kahlo”.

Frida Kahlo es reconocida como una de las artistas mexicanas más importantes del siglo XX. Getty Images

Otra de las razones que lleva a pensar que la mujer que lee el poema es la pintora, es la descripción que hizo de ella la fotógrafa francesa Gisèle Freund:

“Frida fuma, se ríe, habla con una voz melodiosa y cálida”.

Los escépticos

Sin embargo, varias personas expresaron sus reservas sobre la veracidad del audio.

Uno de ellos fue Esteban Volkov, nieto del político ruso León Trotsky – quien fue amigo cercano de Kahlo.

“Él nos dijo que no podía decir que no era o que sí era la voz de Frida Kahlo. El asunto era la entonación, él nunca la había escuchado con esa entonación. Pero aclaró que sabía que estaba leyendo un texto, que no era la Frida de todos los días”, dijo Granados.

Y en esto tiene mucho que ver los años que han pasado: en 2019 se conmemoran 65 años del fallecimiento de la artista.

“La edad no me da para recordar si así hablaba Frida“, le dijo al diario español El País Carlos Pellicer, sobrino del escritor del mismo nombre que ha formado parte del fideicomiso de la obra de Rivera y Kahlo.

Finalmente, Frausto aseguró que diversas instituciones trabajarán para analizar a fondo este archivo sonoro y determinar si efectivamente se trata de la voz de Kahlo, en la que sería hasta el momento la única grabación de su tipo que existe.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=kw3FYvWT-Po

https://www.youtube.com/watch?v=QCh6w30ZQiE&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=6AMWU9EbdCU