Alexander “Popeye” Mejía: “Al cubano Neslan Machado no lo han golpeado abajo”

Alexander Mejía es un pugilista que no necesita que le repitan las cosas por segunda vez. Es muy callado y modesto. Nunca ha tenido lujos en su vida, sino que ha sudado por trabajo para comer. En su última pelea cuando enfrentó al pugilista de Nacho Beristáin, José Daniel Rojas Romero, noqueándolo en cuatro asaltos en Guatemala, decidió rechazar su habitación de hotel cinco estrellas en Ciudad Cayalá. Popeye prefirió un pequeño cuarto con las condiciones básicas, pero estar rodeado de gente cercana. Ahora se prepara para encaminar su futuro a otras ligas del boxeo internacional, sin embargo el cubano Neslan Machado se presenta como la muralla a la cual debe saltar.

” Al cubano no lo han golpeado abajo, solo arriba y tengo que irlo desgastando poco a poco. Ese 20 de julio en Londres tendrán a un Popeye que irá encima, siempre al frente”, dice con mucha seguridad el muchacho nicaragüense, que está realizando un campamento exigente con doble sesión de entrenamiento: por las mañanas trabaja la parte física y en las tardes se exprime entregando cada aliento en los sparring y trabajos técnicos de cara al oponente cubano.

“Si de algo debo cuidarme es de no bajar mis manos para nada. El muchacho tiene una recta y un cruzado muy fuerte. No me preocupa su rapidez. Estaré preparado para buscarlo y no cansarme tirando golpes. Si tengo la oportunidad de noquearlo no la dejaré escapar”, explicó Popeye.

En relación si será su rival más complicado en su corta carrera, Popeye respondió: “Para nada, considero que el japonés Hiroshige Osawa era mejor, además que tenía vasta experiencia con esas 32 victorias y solamente cuatro derrotas”. Popeye es un púgil muy estudioso, cada vez que tiene tiempo mira boxeo y trata de emular a los mejores. Hay boxeadores que nacieron con un don inigualable, pero hay otros como Mejía que poseen una disciplina y humildad que los podría encumbrar, todo es cuestión de rectitud sin giros.