Francisco Flores: El único futbolista que ha jugado para Costa Rica y Nicaragua

El partido amistoso está por terminar. Costa Rica gana 1-0 a Nicaragua en Liberia. El seleccionador de ese momento, Óscar Ramírez, aún podía hacer un cambio y eligió a un jugador con raíces nicaragüenses. Su nombre es Francisco Flores, un lateral izquierdo rápido de buen pie que se está destacando con el Municipal Liberia de Primera División.

Tres años y medios después los papeles se invirtieron: Flores saldrá de titular con Nicaragua ante Costa Rica este domingo (6:30 p.m.,) en la Copa Oro, convirtiéndose en el primer futbolista que ha jugado para ambas selecciones.

“Serán sentimientos encontrados. Me puse la camisa roja, pero es pasado. Es un buen recuerdo y quedó ahí. Ahora estoy con la Azul y Blanco y estoy súper orgulloso. Un país que me ha demostrado muchísimas cosas positivas, la gente muy amable cuando viajo. Me siento orgulloso de tener esas raíces nicaragüenses y estoy muy contento de defender estos colores”, comentó Flores a LA PRENSA.

Corría el minuto 89 cuando Flores entró al terreno de juego el 15 de diciembre de 2015 en el Estadio Edgardo Baltodano para hacer su debut con la Selección de absoluta de Costa Rica, el país donde nació, ante Nicaragua, la tierra de su madre. Desde entonces no volvió a ser tomado en cuenta. Nicaragua le abrió las puertas en el año pasado y ahora solo piensa en ganarle a la Sele, a la que alguna vez soñó pertenecer. Pero eso es pasado.

“Ya deseo que ese partido inicie, ya sea que vaya de titular o esté en el banquillo estaré aportando lo que se pueda para sacar un buen resultado. Creo que podemos ganarle. Sabemos que Costa Rica es una selección que llega motivada, pero también nosotros. Hemos hechos un buen trabajo y nos sentimos seguros de lo que hemos realizado y vamos con todo el domingo”, aseguró Flores, quien será titular.

La llegada

Henry Duarte buscaba a alguien que le hiciera presión a Manuel Rosas en el puesto y abordó en marzo 2018 a Flores para saber su disponibilidad. El jugador aceptó la convocatoria y debutó ante Anguila el 14 de noviembre de 2018. Desde entonces ha disputado tres de los seis partidos de la Azul y Blanco.

