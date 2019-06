Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (14 de junio)

Nicaragua llega este viernes a los 423 días de protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas son las noticias más importantes del día.

Exiliados nicaragüenses no ven garantías para su retorno en la Ley de Autoamnistía

Cientos de nicaragüenses que se vieron forzados al exilio por la persecución del régimen, entre estos periodistas, estudiantes, activistas y políticos, afirman que la Ley de Autoamnistía, aprobada el pasado sábado por la Asamblea Nacional, no ofrece las garantías necesarias del respeto a sus vidas si estos deciden retornar al país. Más de doscientos nicaragüenses exiliados cuentan con órdenes de captura. Lea más aquí.



Vence el plazo para garantizar financiamiento de la construcción del canal en Nicaragua

Este jueves se cumplió el plazo de seis años para que la empresa china HKND mostrara pruebas de su financiamiento la construcción del Gran Canal Interoceánico de US$ 50 mil millones de dólares. Sin embargo, no hay absolutamente una obra sola visible que augure el inicio de la obra. La ley 840, ley de construcción del canal interoceánico indica que si en seis años no había ni una sola obra visible la ley puede derogarse sin perjuicio para el estado nicaragüense. Lea más aquí.

Acusan por tráfico de estupefacientes a exoficial que intentó desertar de la PO

Edwin Hernández Figueroa, el exoficial de policía que intentó desertar de esa institución, ahora se encuentra en las mazmorras de El Chipote, en Managua, y está siendo acusado de tráfico de estupefacientes, informó su esposa Ana Delgadillo. Para este viernes 14 de junio fue programada la audiencia de juicio contra el exoficial. Lea más aquí.

Cifras sobre trabajo infantil permanecen desactualizadas por el Estado

El Estado de Nicaragua tiene en total abandono a la niñez y adolescencia del país al no contar con las instituciones debidas para su protección en derechos humanos, expresó Jorge Mendoza, vocero de la Coordinadora de la Niñez y Adolescencia (Codeni), a propósito del Día Mundial contra el Trabajo Infantil este 12 de junio. Además, el vocero indicó que las estadísticas del Estado sobre trabajo infantil se encuentran desactualizadas porque las últimas cifras que hay son del 2012. Lea más aquí.