¡15 años en sequía! La clave para saciar la sed ofensiva de la Azul y Blanco contra Costa Rica

Desde las tribunas todo se ve más fácil. El grito del fanático haciendo de director técnico o el aficionado detrás de su televisor gritando: “Ahí no, ahí no. Dale la pelota al otro”. El futbol levanta pasiones y provoca muchas interpretaciones de una misma jugada. No obstante, para Nicaragua solo hay una interpretación válida en la búsqueda de hacer historia en San José, Costa Rica, en su debut de la Copa Oro y, es marcando gol para inducir a lo imposible. La Azul y Blanco vive en un desierto contra la Sele, en 2004 cantó su último gol en menos de un minuto contra los ticos y se engulló de la emoción hasta quedar atorada, recibiendo cinco en contra. Han pasado 15 años y no se ha vuelto a tocar las redes.

El milagro Azul y Blanco radicará en la capacidad de transformar la utopía. Juan Barrera, el capitán y máximo goleador de la Selección Nacional; Byron Bonilla, jugador del Saprissa y candidato a sustituir al Iluminado como mejor futbolista del país y Jorge Betancur, el primer hombre en la línea de ataque y con las bayonetas de frente para forjar los sorpresivo, son los tres mosqueteros encargados de mover la ofensiva pinolera. ¿Y qué se necesita para romper la sequía?

“Creo que el equipo viene de menos a más y venimos trabajando muy bien y hemos metido bastantes goles. El encuentro de mañana se presta para anotar goles. No tendremos pánico escénico ni temor al rival, eso ya no existe. Uno está convencido del proceso que venimos haciendo en la semana y tendrán este domingo a una selección que propondrá”, explicó Juan Barrera.

Tanto Bonilla como Barrera coinciden en que lo más complicado que presenta Costa Rica para saltar las murallas es su disciplina táctica atrás. “Son muy ordenados tácticamente y por allí hay que presionar para que tengan complicaciones y dependerá del ataque de nosotros”, agregó el capitán, mientras que Bonilla señaló: “Creo que para romper eso será necesario acompañarnos los atacantes en el momento que tengamos la pelota y tratar de finalizar las jugadas, en base a eso y tomando la mejor decisión podremos lograrlo. El orden táctico es muy rígido y fuerte y será lo más complicado, saben a lo que juegan”, concluyó el nuevo jugador del Saprissa.

Por su parte, Betancur indicó: “Ahora es un nuevo partido y venimos muy ilusionados, si hacemos las cosas como las hemos trabajado podremos marcarle. No hay que tratar de dejarlos cómodos, hay que incomodarlos. Tienen hombres peligrosos. La intensidad que tuvimos en Argentina nos ayudará a afrontar este partido”, explicó el atacante del Real Estelí.

450 minutos o 15 años han pasado y el resultado siempre ha sido muy similar. Agachar la cabeza y mirar como otro nivel de futbol nos pasa por encima, pero ¿Será que la mejor generación de la historia del futbol en resultados logre bajar las estrellas como lo hizo ante Haití y Jamaica?