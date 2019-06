De verlos por la televisión a jugar contra ellos: el análisis de los cuatro seleccionados que juegan en Costa Rica

La mayor cantidad de futbolistas nicaragüenses en la Primera División de Costa Rica se registran en la actualidad: el portero Bryan Rodríguez, los defensas Carlos Montenegro y Francisco Flores, más el volante Byron Bonilla. Todos seleccionados nacionales y son quienes mejor conocen a la Selección de Futbol tica, que este domingo por la noche enfrenta a Nicaragua en el debut de ambos en Copa Oro.

Para todos el desafío será muy especial porque tres nacieron aquí (Rodríguez, Flores y Montenegro) y Bonilla se formó futbolísticamente y pasa un buen momento al fichar recientemente por el Saprissa. Saben que el partido será complicado desde el inicio y lo han advertido a sus compañeros.

“Costa Rica es muy fuerte, trabaja mucho en el campo. Hay que tener cuidado en todas sus líneas. Siempre los he visto por la televisión, ahora voy a jugar contra ellos. Será muy lindo y trataré de disfrutarlo”, indicó Bonilla, quien será titular .

Montenegro consideró que por ser el primer partido de Costa Rica como sede de Copa Oro lo hace más complejo.

“Será un ambiente espectacular como son los partidos acá. Todos somos conscientes que será un duelo complicado. Les he dicho a mis compañeros que hay que pensar en lo que vamos hacer, no preocuparnos por lo de ello. Hemos trabajado bien y si tenemos las ideas claras, creo que no vamos a tener ningún problema”, indicó el central que disputará su segundo duelo con la Azul y Blanco.

“Es un ambiente un poco pesado. Costa Rica se nos va venir encima y marcar la pauta pero creo que todos mis compañeros estamos en la capacidad de afrontar el partido y sacar un buen resultado”, señaló el portero Rodríguez quien estará en el banquillo.

Flores, la novedad en el once titular, aseguró que ha hablado mucho al respecto con sus compañeros. “Los que participamos en la Liga tica, si les hemos dicho, cómo se funciona aquí, lo que le gusta y no al jugador tico. Hemos trabajado muchísimo en eso. Estamos para ayudarlos. El profe (Henry Duarte) conoce el futbol tico y eso es importante.