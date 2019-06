Henry Duarte: “Esperamos que no aparezca el Messi de Costa Rica y nos arruine la fiesta”

Sin titubeos se expresó Henry Duarte en la sala de prensa del Estadio Nacional de San José. El técnico costarricense habló con orgullo del trabajo realizado durante cuatro y cinco meses con la Selección de Futbol, la transformación futbolística lograda y espera reafirmar en un escenario como la Copa Oro para dejar una buena imagen ante Costa Rica.

“Desde el primer partido que jugamos contra la Selección Olímpica de Costa Rica en 2015 a hoy existe en una gran diferencia. Hay variación de jugadores, si acaso hay el cincuenta por ciento de ese partido. Es una selección clara en lo que persigue. Me atrevo a hablar, si mañana hacemos el trabajo que hemos venido realizado verán una Nicaragua que va gustar porque aquí saben mucho de futbol. Esperemos que en Costa Rica no aparezca ningún Messi, como en Argentina, que nos arruine la fiesta”, comentó Duarte.

Nota relacionada: ¡15 años en sequía! La clave para saciar la sed ofensiva de la Azul y Blanco contra Costa Rica

El seleccionador indicó que espera una Nicaragua como la de Argentina el pasado 7 de junio, sin complejos. Para Duarte durante 35 minutos la Azul y Blanco dejó una buena impresión porque hasta que apareció Messi el equipo lució bien.

“Espero una Nicaragua atrevida, que vaya al frente, que encare, hemos trabajado eso. Que guste. Soy costarricense, sé lo exigente que es la afición y la prensa. Quiero que Nicaragua les guste, y les llene los ojos, si salimos con un triunfo mucho mejor”, agregó.

El rey de la estadística del fútbol mundial y gran seguidor de nuestra selección @2010MisterChip envía un especial saludo a todos los aficionados nicaragüenses. pic.twitter.com/tBUJgNYAaB — Selección de Nicaragua (FENIFUT OFICIAL) (@Fenifutnica) 16 de junio de 2019

¿Qué cambió Duarte a los jugadores nicaragüenses?, le consultaron a Manuel Rosas durante la conferencia de prensa. “Desde el que día que llegó nos habló de disciplina, compromiso, la calidad de jugadores que puede haber en Nicaragua. Que no podíamos hacer cosas porque no las creíamos y no trabajábamos para eso. Él se ha encargado de exigirnos como se debe y entonces llega el momento que vos te la crees”, respondió el defensor.

Le recomendamos: De verlos por la televisión a jugar contra ellos: el análisis de los cuatro seleccionados que juegan en Costa Rica

Duarte apuntó, además, que acompañaron todo ese trabajo conceptos claros de juego y desde el inicio los preparó para los grandes encuentros.

“Nuestros mejores partidos han sido fuera de Nicaragua porque hemos preparados a los jugadores para esos retos. Costa Rica es una selección que hizo un gran mundial en Brasil, con jugadores en Europa. Empezamos a meterle al jugador que los preparamos grandes cosas y hemos jugado bien ante Trinidad y Tobago, Jamaica, Bolivia y Argentina. No guardo ningún temor, al contrario una ilusión grande. Espero que ese paso que hemos dado cada vez sea mucho mayor”, señaló el seleccionador.

Lea también: Francisco Flores, la única novedad en la alineación de Nicaragua para debut en Copa Oro