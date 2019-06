Gustavo Matosas, entrenador de Costa Rica: “ Para nosotros Nicaragua es el Real Madrid”

Existen entrenadores que son nostálgicos, otros que se apegan en las conferencias a los planteamientos tácticos (puros tecnicismos), también están aquellos que apelan a la historia… están los polémicos y los comediantes y, luego, el entrenador uruguayo de la Selección Nacional de Costa Rica, Gustavo Matosas, quien afirmó en la última respuesta, cuando se le preguntó sobre en qué lugar colocaba a Nicaragua entre Bermudas y Haití: “Para nosotros Nicaragua es el Real Madrid y el partido que tenemos contra ellos es como si fuera la final de la Copa del Mundo. Nicaragua es excelente, pero también nosotros somos muy buenos, pero hay que demostrarlo”, comentó.

Sobre las ansias de debutar como técnico en la Copa Oro, aseguró que “posee muchas expectativa por el debut en casa con casi 10 sesiones de entrenamientos para ponernos al día con jugadores que habían estado y no habían estado. Me ocupa que mis jugadores rindan bien y salgan a hacer un buen partido con lo que hemos trabajado”, señaló Matosa.

En relación al trabajo que ha venido realizando Nicaragua, el uruguayo indicó: “En los últimos tres partidos me llamó la atención que fue una selección que propuso y fue al frente y nosotros vamos hacer lo mismo para intercambiar golpe por golpe, de lo que he visto de Nicaragua sin duda es lo que será mañana. La particularidad que he visto es la evolución que ha mostrado con Henry Duarte y, con respecto, a nosotros destacó la confianza que siento es mis jugadores como Celso Borges”.

Por su parte, Celso Borges uno de los capitanes de la Sele comentó que estaba ansioso y emocionado por comenzar el torneo. “Ojalá que podamos sacar una victoria que le de felicidad a nuestra gente”.

