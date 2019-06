Galería| El trabajo: una pesadilla para la niñez en Nicaragua

CONTENIDO EXCLUSIVO.

En los semáforos de la capital, en el comercio informal y en el sector agrícola y pesquero es posible ver niños y niñas nicaragüenses que han tenido que dejar sus juguetes por el trabajo. Las actividades que realizan ponen en riesgo su bienestar y, en muchos de los casos, los aleja de su educación escolar.

El trabajo infantil es uno de los espejos de la pobreza, es un término que hace referencia a todo tipo de actividad económica realizada por la niñez de forma remunerada o no pagadas por debajo de la edad permitida (14 años). En estas actividades no cuentan las tareas que el niño o la niña realizan en su propio hogar y no interfiere con su desarrollo y educación.