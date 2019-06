Nicaragua enfrenta ilusionada a una Costa Rica que llega entre dudas

Una atmósfera atípica rodea el duelo de Costa Rica y Nicaragua en Copa Oro, el primer entre ambos en este torneo. La Sele genera dudas a la prensa y la afición de su mal momento futbolístico -tres derrotas y un éxito en 2019- y la Azul y Blanco mantiene ese línea ascendente, que será revisada esta noche (6:30 p.m.,) por la exigencia de este desafío.

El Estadio Nacional de San José albergará un duelo con morbo porque será en el país del Henry Duarte, el seleccionador de nacional, quien desea salir con los manos en alto con al menos un empate, mucha ambición. Su ilusión ha contagiado a sus jugadores, quienes creen posible amargar a la selección local, a pesar de su amplio favoritismo por la calidad de su plantilla, que solo tendrá la baja de Keylor Navas, y los antecedentes.

Costa Rica lleva 450 minutos sin recibir goles de Nicaragua y gana ocho de los nueve partidos disputados. Los datos quedan a un costado para la Azul y Blanco que no ve el pasado, sino el presente. Costa Rica no ha podido dejar una buena impresión en 2019 desde muchos ángulos: ha perdido la mayoría de los encuentros disputados y tiene problemas para marcar gol, solo uno en cuatro juegos, algo que no se descarta cambie contra los nacionales.

Sin especular

Nicaragua saldrá a proponer desde el inicio porque pretende sorprender. Siempre esa ha sido la propuesta de Duarte, quien incluyó en la alineación a los jugadores nacidos en Costa Rica (Carlos Montenegro y Francisco Flores), y que ahora juegan para la Azul y Blanco, con la idea que su experiencia en el futbol tico será un factor a favor.

Bonilla es otro jugador desarrollado en Costa Rica llamado a marcar diferencia. El nuevo jugador de Saprissa se perfila como una referencia en ofensiva junto a Juan Barrera, quien debe sacar su mejor versión para ensanchar su historia goleadora (18 goles) con la Selección marcándole su primer gol a una de las selecciones más fuertes de Centroamérica, un dato que en su estadística actual no existe.

Los ticos llegan presionados por su mal momento y Duarte quiere sacar provecho de cualquier forma. Sabe que la responsabilidad de proponer será de ellos e intentará esperar su oportunidad para hacer daño. Jugará ordenada y presionando como en Argentina, pero con más libertad y seguridad para desenvolver su juego.

Nicaragua enfrenta ilusionada a una Costa Rica que llega entre dudas. Los nicas buscan aprovechar eso para cambiar su historia y volver a sonar en el mundo como ante Argentina, a la que enfrentó con orden y sacrificio y tuvo la recompensa del gol. Por eso está cargada de fe pensando en un buen resultado que parece imposible.

Alineación

Portero: Justo Lorente

Defensas: Manel Rosas, Luis Fernando Copete, Carlos Montenegro y Josué Quijano.

Contenciones: Renato Punyed y Marlon López.

Volantes: Byron Bonilla, Juan Barrera y Francisco Flores.

Delantero: Jorge Betancur

