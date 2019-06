El sacerdote Silvio Romero denuncia presencia de policías infiltrados en la misa en catedral de Managua

La mañana de este domingo, 16 de junio, el vicario de la catedral de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Romero, durante la celebración de la misa dominical denunció la presencia de agentes de la Policía Orteguista, en el interior del templo, “vestidos de civil” a los que les pidió que no tomaran fotografías, ni hicieran videos, a las personas que acudieron a dicha celebración religiosa.

“Invitamos a los policías que están adentro de civil, que no fotografíen a las personas que vienen, que no tomen vídeos de las personas que vienen”, dijo el padre Romero, durante su homilía. Fuera de la catedral desde tempranas horas, patrullas de policía estaban asediando a los feligreses que intentaban entrar a la catedral.

“Sabemos muy bien que la Policía no está solo afuera, también están adentro. No les tomen fotos, no les tomen vídeo, vienen solo a la Eucaristía y no es un delito”, solicitó el vicario de la catedral de Managua.

La gran cantidad de agentes de la Policía Orteguista, se debió a que luego de esa misa, se celebraría otra por la libertad de los presos políticos, por lo que los agentes no estaban dejando entrar a los ciudadanos a la catedral de Managua.

“Pedimos siempre que dejen entrar a los fieles, recuerdo siempre la Constitución Política, libertad religiosa, libertad de cultos, libertad de conciencia”, finalizó el padre Romero.

El asedio policial se mantuvo durante toda la mañana de este domingo, incluso luego de que los últimos ciudadanos se retiraran del atrio de la catedral, donde se realizó una manifestación por la libertad de los más de 80 presos políticos que siguen encarcelados.