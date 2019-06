Zona de Strikes: Nicas con el compromiso de reaccionar

Un día después de la brusca caída 4-0 frente a Costa Rica en el debut pinolero en la Copa Oro, las sensaciones fueron tristes y se tornaron aún más desagradables, al conocerse problemas de indisciplina.

Lo que se ha cuestionado ante los ticos no es la derrota. Costa Rica tiene otro nivel y lo ha demostrado en eventos exigentes. Lo que se discute es la actuación insustancial de un equipo desorientado.

Era necesario estar muy desinformado para esperar una victoria nica ante Costa Rica. No es cuestión de pesimismo u optimismo. Es un asunto de objetividad, aun cuando se dan sorpresas de vez en cuando.

Sin embargo, lo cuestionable fue la presentación. El equipo nica pasó de ser un plantel con estilo, disciplina táctica y atrevimiento, a una tropa ruda, sin ideas y peor aún, sin personalidad.

El segundo tiempo arrojó ciertos destellos de lo que se puede hacer. Hubo un poco más ritmo, dinamismo y profundidad al atacar, a pesar que se desaprovecharon las pocas llegadas que se consiguieron.

Así que el equipo no logró situar la realidad a la par de las expectativas. Quedó en deuda. Y no hablo de que si se esforzaron o no, sino, de la escasa cuota de futbol que se puso en escena el domingo.

Pero lo peor vendría después con la indisciplina de tres jugadores claves, quienes mostrando muy poco compromiso y ninguna vergüenza, cayeron en excesos en detrimento de ellos mismos y del equipo.

Separar a Carlos Chavarría, Marlon López y Carlos Montenegro es una medida dura, pero quizá necesaria para seguir con el proceso de formar un equipo, que aunque modesto, sea comprometido.

Chavarría es una pieza importante en el ataque pinolero. Sus desbordes por los costados dan siempre una gran oportunidad a la tropa nica. López es esencial en el centro del campo como contención y Montenegro se ganó la titularidad como zaguero, pero lo echaron a perder por su comportamiento inapropiado.

La próxima parada pinolera será en Dallas, Texas, el próximo jueves, donde los nicas se medirán a Haití, en un duelo con mejores oportunidades de lucir bien y de atrapar un triunfo, justo ahora que no hay margen para el error.

